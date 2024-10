Cada vez son más los exfubolistas que aprovechan el retiro para explorar en el mundo de la comunicación. Ya sea en los diversos medios o bien con un canal de YouTube, pero sus opiniones abundan en las distintas plataformas. Ante la falta de oportunidades como director técnico, el ex-Chivas quien fuera capitán por largos años con el Guadalajara, Ramón Morales, conduce su propio programa donde invita a excompañeros suyos como entrevistados.

Ramoncito se ha popularizado por los programas que ha compartido en su canal de YouTube, sin embargo, recién publicó uno en donde Héctor Reynoso fue el entrevistado y a pesar de que la charla fue bastante enriquecedora para los aficionados rojiblancos, emitieron un polémico comentario que ha dado la vuelta en redes sociales debido a su connotación machista, según diversas opiniones.

¿Qué fue lo que dijeron Reynoso y Ramón Morales que incendió las redes sociales?

Todo se originó cuando El Sansón admitió que cuando atravesaba su mejor momento con el chiverío tuvo ofertas de otros equipos de la Liga MX con cartera más amplia como Tigres, así como de algunos clubes argentinos y brasileños que lo conocieron por las participaciones de Chivas en Copa Libertadores, pero nunca se quiso ir del redil por “amor a la camiseta”, para luego hacer una comparación que se ganó las críticas de la gente.

“Yo siempre he dicho que las Chivas es como una mujer guapa, como una mujer guapa que te trata mal”, ironizó Reynoso, a lo que Ramón Morales asentó con la cabeza y reforzó su comentario. “Y quieres seguir con ella, ¿no? Porque está guapa, hace bien el cuchi, cuchi, no sé…”. Y entre risas, Reynoso remató: “Hay de repente otras mujeres no tan guapas, que te pueden tratar mejor, pero uno no acepta”.

¿Qué fue de Héctor Reynoso y Ramón Morales?

Reynoso se formó en las fuerzas básicas del Rebaño y permaneció en el club hasta el 2014 para después fichar por Monarcas Morelia y posteriormente con los Leones Negros de UdeG, con quien se retiró a final del 2015. A su vez, Morales era canterano de Rayados, pero fichó por el Guadalajara en 1999 adonde permaneció hasta 2010 para después jugar un año en Estudiantes Tecos de la UAG, donde colgó los botines.