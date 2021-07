Marco Fabián buscará acomodo en esta exótica liga tras ser rechazado por Chivas

Una de las grandes novelas que se formó en este mercado de pases de Liga MX fue la de Marco Fabián con el Deportivo Guadalajara. Luego de quedar libre tras un flojo paso por Juárez, el experimentado mediapunta buscó quedarse en el futbol mexicano y su opción número 1 fue el Rebaño Sagrado en todo momento. Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico rojiblanco le bajaron el pulgar.

A pesar de que el club cuenta con algunos inconvenientes económicos y no pudo acordar la llegada de ningún refuerzo, los mandamases del Chivas tomaron la fuerte decisión de no repatriar al exelemento de la Selección Mexicana. El mismo hubiera llegado de manera gratuita y hasta algunos medios aseguraron que no tenía problemas en bajarse el salario con tal de volver a vestir la playera del Campeonísimo.

Luego de algunas semanas buscando la aceptación del Guadalajara o de otro equipo de Liga MX, Marco Fabián y su agente decidieron mirar hacia Europa. Allí el mediapunta mostró un gran nivel en años anteriores y es bien visto, por lo que seguramente no le cueste mucho encontrar nuevo club. Tal como indicó Mediotiempo en la columna de Toque Filtrado, su futuro estaría en Grecia.

Marco Fabián jugaría en Grecia (Imago 7)

"Ya pasó en Qatar, ahora lo más seguro es que sea Grecia donde Marco trate de acomodarse. Habrá que ver cuál terminará por ser el final de la historia de Marco, que le pegó muy duro a la pretemporada por su cuenta, contrató un fisioterapeuta y preparador físico para ponerse a tono en todos los aspectos y está listo", apuntó el portal mencionado.

El paso de Marco Fabián por el Guadalajara

Marco Fabián vistió los colores de Chivas desde sus inicios en Fuerzas Básicas hasta diciembre de 2015, cuando fue vendido al Eintracht Fráncfort. Disputó un total de 232 partidos con el Guadalajara: marcó 57 goles y repartió 36 asistencias. Se consagró Campeón de la InterLiga 2009 y de la Copa MX del Apertura 2015.