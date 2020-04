Fernando Beltrán revela origen de su apodo "el Nene" en las Chivas de Guadalajara

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, confesó el origen de su especial apodo: "el Nene" durante una entrevista que ofreció desde su aislamiento sanitario en casa por esta pandemia del coronavirus o Covid-19 en Jalisco a través de un Live en la red social Instagram con Jon Barbon.

El Club Deportivo Guadalajara que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.

Beltrán es uno de los representantes de Chivas en la eLiga MX

El volante canterano de los rojiblancos, durante su distendida platica con Jon Barbon a través del Live en Instagram, confesó que "el Nene me puso un compañero de equipo: Edson Torres. Él me puso el nene, porque decía que yo era 'el nene' consentido de los profes y ya siguió con el nene, el nene y no se me quitó el nene".

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena que desde el lunes 20 de abril es obligatoria en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.