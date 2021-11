Ricardo Pepi está siendo una de las 'joyas' de la MLS. El delantero de 18 años del FC Dallas brilló esta temporada al anotar 13 tantos y repartir 2 asistencias con el 63% de los minutos disputados. Este gran desempeño despertó el interés de varios equipos del futbol mexicano entre los que se cuenta Chivas de Guadalajara.

Pepi nació en los Estados Unidos pero sus padres son mexicanos, de allí la cercanía con la Liga MX y el foco de varios conjuntos en el artillero de El Paso, Texas. En una conversación del portal Mediotiempo con el padre del jugador, este contó que Chivas, Monterrey y el Santos Laguna tuvieron acercamientos para tentar al futbolista.

"Se nos acercaron por parte de equipos mexicanos visores del Guadalajara, Monterrey y Santos. Querían que lo lleváramos a probarse, pero también estaba el FC Dallas", comentó el padre del jugador. Y es que el espigado delantero de 1,83 metros de altura ha desarrollado toda su carrera en la academia del Dallas, de allí su amor y devoción por los 'Cowboys'.

En días recientes Pepi se decantó por los colores de Estados Unidos a nivel selección. A pesar de que participó en categorías menores en varios módulos de entrenamiento con la selección de Mexico, Ricardo arguyó que el país de las barras y las estrellas ha sido su hogar desde pequeño y el sitio donde su familia ha podido echar raíces.

"Nací y crecí en USA. Este país me ha dado a mi y a mi familia un hogar y las posibilidades para poder lograr mis sueños. Me ha apoyado y me ha enseñado que cuando trabajas duro, serás recompensado”, mencionó el jugador en un comunicado para hacer pública su decisión.