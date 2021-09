"Nunca cierro las puertas": Víctor Guzmán espera su revancha con Chivas

Víctor Guzmán está viviendo un momento dulce con el Pachuca. El mediocampista ha estado presente en 8 de las 10 jornadas que se han disputado en el Apertura 2021 y se ha despachado con dos goles y una asistencia, lo que ha ayudado a que a Los Tuzos en la pelea por los puestos de reclasificación a la Liguilla.

El 'Pocho' reveló que varios conjuntos de la Liga MX han estado tras sus pasos para un posible acuerdo para los próximos torneos, y fue en ese escenario en donde salió el nombre de Chivas de Guadalajara, equipo al que no cierra las puertas después de que haya fichado por el Rebaño en uno de los traspasos más raros de los últimos mercados.

Guzmán fue el fichaje estrella de los rojiblancos en la ventana de transferencias del Clausura 2020, no obstante, a inicios de ese año salió a la luz una información que lastró su futuro en el Akron: durante el Apertura 2019 se le realizaron pruebas antidoping y los resultados arrojaron positivo, y fue meses después que estos análisis se hicieron públicos.

Victor Guzmán con el Pachuca (Imago 7)

Esta situación hizo que desde las oficinas de Chivas tomaran cartas en el asunto y anularon la compra del mediocampista, quien vio lastrado su sueño de pertenecer a la institución más importante del balompié azteca. Resignado, tuvo que conformarse con volver al Pachuca, equipo en el que ha vuelto a 'renacer' como futbolista.

"Si han llegado ofertas de otros equipos tanto de México como fuera, pero también hablo muy concreto con mi representante si le digo que esos temas no me los toquen. El día que quedemos campeones al día siguiente podemos hablar sobre lo que viene, no me gusta adelantarme. Nunca cierro las puertas a nadie. Tanto me puede llegar una oferta de Chivas, como una de Cruz Azul, Monterrey, Tigres, no sé. Si soy del agrado de un equipo y muestra interés, se tendrá que platicar" dijo en entrevista para Fox Sports.