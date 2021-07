Fin del sueño para Chivas: Efraín Álvarez renovó contrato con Los Angeles Galaxy

Es una realidad que el Club Deportivo Guadalajara no atraviesa su mejor momento en cuanto a lo económico. Es por eso que la directiva ha decidido cuidar la economía y tomó la dura decisión de no invertir dinero en lo que va del mercado de pases de Liga MX, aún sabiendo que el equipo de Víctor Manuel Vucetich necesita algún que otro refuerzo de jerarquía. Esto, sin embargo, no quita que Ricardo Peláez haya pensado en algunos nombres y uno de ellos es el de Efraín Álvarez, como te hemos contado en Rebaño Pasión.

El mediapunta que acaba de cumplir los 19 años está participando de la Copa Oro 2021 con la Selección Mexicana y ha levantado interés en varios equipos. Chivas fue uno, pero ficharlo era casi una misión imposible. Sin dinero para ofrecer para una posible compra no podía tentar a Los Angeles Galaxy. La única manera de contratarlo era a través de un préstamo, pero esto finalmente no se llevó a cabo y hoy podemos decir que definitivamente no llegará a Verde Valle para la siguiente temporada.

La institución de California acaba de anunciar a través de sus redes sociales que Efraín Álvarez firmó una extensión en su contrato. El mismo finalizaba en diciembre de este año, por lo que su pase corría peligro. "Los Angeles Galaxy anuncia que ha firmado al jugador internacional con la Selección Mexicana por 2 años, hasta el final de la temporada regular de la Major League Soccer 2023 y con una opción del club por 1 año más", se puede leer en el comunicado.

@Efrain_Alvarez1 signs a multi-year contract extension with the #LAGalaxy — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 15, 2021

Efraín Álvarez quiere jugar en Chivas

En los últimos días de marzo, Efraín Álvarez dialogó con TV Azteca y confesó: "Mi papá jugaba en Chivas en los tiempos del papá de Chicharito, luego él se vino con mi mamá al sueño americano y jugó hasta la Sub-20 en Chivas. Él llegó a un equipo en Los Angeles y fue ahí cuando comencé a enamorarme del futbol. Un día si me toca jugar, quiero ir y ver cómo es el futbol allá en México, me llama la atención la Liga MX y el club que se ofrezca vamos a ver". Su sueño se cumplirá, pero más adelante.

¿Chivas sin refuerzos para el Apertura 2021?

"Somos los que estamos y estamos los que somos. Confianza plena en este grupo para arrancar el torneo. Tenemos mucha fe en el trabajo que hemos realizado. ¡Dale, Rebaño!", publicó Ricardo Peláez en su cuenta de Twitter. Esto ha generado mucho enfado en los fanáticos rojiblancos, quienes creen que a este plantel le falta jerarquía para poder pelear el título de Liga MX.

¿Habrá refuerzos o mejor ya ni nos ilusionamos? ����https://t.co/GprfFN5NB6 — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) July 14, 2021