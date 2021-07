¿No habrá refuerzos? El mensaje de Ricardo Peláez que generó enfado en los fanáticos de Chivas

En exactamente 10 días comenzará una nueva aventura para el Deportivo Guadalajara. El próximo sábado 24 de julio, a partir de las 21:00hs, el conjunto rojiblanco recibirá al Atlético de San Luis en el Estadio Akron por la Jornada 1 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los fanáticos del equipo están muy preocupados, ya que hasta al momento no ha llegado ningún refuerzo y no hay buenas señales para que esto suceda.

En los últimos 2 amistosos de preparación, Chivas se midió ante Tigres UANL y ante Rayados, dos clubes candidatos al título. El equipo dirigido tácticamente por Víctor Manuel Vucetich no logró ganar ninguno de los 2 encuentros y tampoco convirtió goles: igualó 0-0 y luego cayó 0-1. Es entendible que el Rebaño Sagrado está sufriendo la baja de varios jugadores por convocatoria a la Selección Mexicana, pero los aficionados creen que a este plantel le faltan algunos refuerzos para poder competir.

Como venimos hablando en Rebaño Pasión hace ya un largo tiempo, la directiva no va a invertir dinero tan fácil en este mercado de pases ya que quieren cuidar la economía del club. Han preguntado por distintos jugadores, pero hasta el momento no han logrado concretar ningún fichaje y esto es algo que no le gusta a los Chivahermanos. Para colmo, en las últimas horas Ricardo Peláez lanzó un mensaje que confirmaría la no llegada de refuerzos para el Apertura 2021.

Captura Twitter @RPELAEZ9

"Somos los que estamos y estamos los que somos. Confianza plena en este grupo para arrancar el torneo. Tenemos mucha fe en el trabajo que hemos realizado. ¡Dale, Rebaño!", publicó el Director Deportivo en su cuenta de Twitter. En la foto podemos ver al cuerpo técnico, algunos directivos y a los jugadores que se encuentran realizando la pretemporada en los Estados Unidos.

Muchos usuarios se tomaron el atrevimiento de responderle a Ricardo Peláez en la red social mencionada. La mayoría se mostró decepcionada y desilusionada: quieren y exigen por algún refuerzo de jerarquía. Argumentan que el plantel actual de Chivas no alcanza para poder pelear un título de Liga MX y hasta le pidieron que deje su cargo de directivo de la institución. Los ánimos de los fanáticos no son los mejores.