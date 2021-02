Ricardo Peláez busca vuelta de Orbelín Pineda a Chivas ¿Lo conseguirá?

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, tiene en su agenda de posibles refuerzos a un mediocampista que en su momento se llevó a Cruz Azul y que ahora planea recuperar: Orbelín Pineda, al que nuevamente pudiera pescar en río revuelto y devolver al redil, después que los celestes no han encontrado la forma de convencerlo para renovar su contrato y blindarlo antes que abra el próximo mercado de pases, una vez culminado este Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El Club Deportivo Guadalajara requiere con urgencia volver al camino del triunfo, tras los recientes empates con Necaxa (2-2) en casa y con Pachuca (1-1) en Hidalgo, en su próxima presentación: el domingo frente a los Pumas de la UNAM, en un partido que cerrará la octava jornada del Guard1anes 2021 a celebrarse en el Estadio Akron, que mantendrá sus puertas cerradas por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Orbelín Pineda sigue en la mente de los aficionados chivahermanos y también de la directiva, que espera recuperarlo con los logros conquistados durante su paso, tras ganar el Clausura 2017, la Concachampions 2018 y dos ediciones de la Copa MX. Sin embargo, para el Clausura 2019 y después del Mundial de Clubes, el mediocampista se marchó a Cruz Azul con Ricardo Peláez, quien en ese momento aprovechó una turbulenta gestión tapatía que permitió salidas sin mucho análisis, para convertirse en uno de los mejores en su posición, por lo que ahora espera un panorama similar dentro de los celestes y traerlo de vuelta a Guadalajara.

El contrato de Pineda con Cruz Azul finaliza en diciembre de este año, por lo que desde el venidero mercado veraniego el volante pudiera analizar ofertas de otros clubes sin necesidad de notificar al alto mando celeste, aunque según el periodista Carlos Córdova, hasta la fecha no ha tenido pláticas con representantes de otros equipos. Aunque en La Noria no planean dejar escapar tan fácil al mediocampista, por lo que seguramente le ofrecerán una extensión, pero actualmente ¿Chivas pudiera convencerlo de volver?

El mediocampista, de 24 años de edad, en diferentes ocasiones ha expresado su apoyo a las Chivas a través de sus redes sociales y si se convierte en agente libre, pudiera hasta volver "gratis" al redil, quizás la única manera que pudiera obtenerlo el alto mando de las Chivas y su directivo Ricardo Peláez, con quien además sostiene una buena relación personal. De acuerdo a reportes extraoficiales, Pineda percibe un sueldo cercano a los dos millones de dólares, siendo de los mejores pagados en Cruz Azul, cifra que además pudiera aumentar en caso de una extensión o un nuevo contrato con otro equipo.

La administración de las Chivas actualmente se encuntra en números rojos financieramente y hace unos días se reveló que todavía no terminan de cumplir adeudos por las transferencias de Uriel Antuna (Manchester City) y del famoso "Combo Rayo" (Necaxa). Además, el Rebaño Sagrado no será el único interesado en el volante mexicano, pues en la Major League Soccer (MLS), Europa y hasta en la misma Liga MX, por lo que una negociación para adquirirlo "gratis" no sería sencilla, pero Ricardo Peláez así como se lo llevó a Cruz Azul, ahora buscaría su vuelta a Chivas y su labor sería clave para concretar esta transacción.