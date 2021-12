Roberto Alvarado se convertirá en nuevo jugador de Chivas de Guadalajara en las próximas horas. El conjunto rojiblanco y Cruz Azul han llegado a un acuerdo para el intercambio que involucra al 'Piojo' y a Uriel Antuna, quien finalmente saldrá del Rebaño tras el trueque frustrado con el América.

Esta negociación con los azulcrema dejó 'tocadas' a ambas instituciones, quienes dieron marcha atrás a la operación tras las dificultados que puso el 'Brujo' para su arribo al Estadio Azteca. Sin embargo, desde las oficinas rojiblancas siguen interesados en Sebastián Córdova, y no se descarta un último intento por el mediocampista.

De acuerdo a información de ESPN, desde el América esperan otra arremetida de Chivas para hacerse con Córdova. "Fuentes comentaron a ESPN que en América no descartan que Chivas vuelva a la carga con una nueva oferta por los servicios de Córdova, aunque tienen claro que la única forma de que el mediocampista recale en Verde Valle es pagando la carta del futbolista...", se puede leer en parte de la información.

En otro medio de comunicación también hacen referencia a un último intento por parte del Rebaño para contratar al '10' de Las Águilas. Según información del diario Récord, Chivas propondría además un intercambio al América pero con otros jugadores como moneda de cambio.

"Después de que no se llegara a un acuerdo para hacer el trueque de futbolistas, la gente del Rebaño no ha descartado por completo la incorporación del canterano del América y haría nueva oferta por el futbolista. El panorama es claro, en el Guadalajara no hay mucho flujo de efectivo para poder hacer contrataciones, por lo que insistirían con un intercambio, aunque no se ha revelado el nombre o nombres de los futbolistas involucrados.", publicó el vespertino.