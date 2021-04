No solo quieren a Isaac Brizuela: Tigres UANL viene a la carga por otro jugador de Chivas

Tanto el Deportivo Guadalajara como otros equipos de la Liga MX ya se preparan para lo que será el mercado de pases posterior a la finalización del torneo Guardianes 2021. Se espera que el plantel de Chivas cuente con novedades: ya sea algunos refuerzos de jerarquía, pero también con salidas de jugadores importantes. Los dos que más posibilidades tienen de irse a esta hora son Fernando Beltrán y Cristian Calderón.

Tal como te adelantamos hace ya un mes, el Nene y Chicote tienen grandes probabilidades de continuar su carrera deportiva lejos del Rebaño Sagrado en la próxima temporada. Ambos están frustrados por falta de protagonismo y continuidad, razón por la cual podrían irse en cesión de préstamo para retomar confianza. De hecho, hay dos clubes que ya pusieron sus ojos en el lateral izquierdo: Tigres UANL y Necaxa.

Tal como reveló ESPN hace instantes, la directiva del elenco Regiomontano está muy interesada en poder fichar a Cristian Calderón, ya que desde la salida de Jorge Torres Nilo no han encontrado un sustituto ideal. Teniendo en cuenta que no tiene minutos ya que por delante de él están Miguel Ponce y Alejandro Mayorga en la consideración de Víctor Manuel Vucetich, no sería una transacción difícil de imaginar.

Calderón no tiene muchos minutos, incluso ha jugado con el Tapatío y el Sub-20 (Imago 7)

Cabe resaltar que Tigres viene estudiando a Chicote hace algunos meses, aunque sí le preocupaba un poco las actitudes extra cancha que ha tenido el jugador desde que arribó a Chivas. Además, como te contamos hace 3 semanas, también está analizando incorporar a Isaac Brizuela, extremo de 30 años del Guadalajara.

Por otra parte, el portal mencionado aseguró que Necaxa también tiene en la mira a Calderón. Guillermo Vázquez solicitó por su fichaje a la directiva, teniendo en cuenta que el lateral ya brilló en los Rayos. En la última semana surgió el fuerte rumor de que el Rebaño Sagrado podría saldar su deuda con este equipo con los pases de 3 elementos: el propio Calderón, César Huerta y Gilberto Sepúlveda.