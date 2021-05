Las primeras bajas: Necaxa ya habría acordado a 2 jugadores de Chivas

Como te venimos contando hace algunas semanas, en este mercado de pases de Liga MX habrá mucho contacto entre el Deportivo Guadalajara y Necaxa. El Rebaño Sagrado mantiene una enorme deuda con los Rayos, por lo que éstos aprovecharán la situación para reforzar el plantel que dirige tácticamente Guillermo Memo Vázquez.

La semana pasada te adelantamos que el conjunto de Aguascalientes cuenta con un nuevo grupo de inversionistas, el cual buscará fichajes dentro de Chivas. Su intención es sacar tajada del momento financiero del club tapatío y hacerse con el pase de algunos elementos para saldar parte de la deuda por las compras de Cristian Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña.

Según informó el periodista Alex Ramírez hace instantes, Necaxa ya habría acordado de palabra a 2 jugadores de Chivas: Fernando Beltrán y César Huerta. A pesar de que no hay más detalles sobre las formas (compra o cesión de préstamo), se podría tratar de una jugada administrativa para disminuir el adeudo por parte del Deportivo Guadalajara.

"Necaxa haría oficial esta semana la incorporación de dos jugadores de Chivas, que seguro rendirán muy bien porque tendrán continuidad. Fernando Beltrán y César Huerta son los adelantados en las negociaciones", confesó el reportero de TV Azteca en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Fernando Beltrán y César Huerta no son de los "favoritos" de Víctor Manuel Vucetich. Ambos no han sido titulares en este torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y no han contado con la continuidad necesaria para poder tener un rendimiento óptimo. Sobre todo cuando hablamos del delantero de 20 años, quien participó en 9 partidos pero jugó solamente 191 minutos (promedio de 21 minutos por encuentro).