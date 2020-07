"Hipócritas": José Luis Higuera insulta a algunos ex jugadores de Chivas de Guadalajara

José Luis Higuera, ex director general de las Chivas de Guadalajara, parece extrañar la atención mediática que tuvo en la institución rojiblanca y de la cual no goza actualmente en Morelia, por lo que regresó para generar polémica con sus declaraciones al mandar un mensaje muy candente y ofensivo a los futbolistas que tuvo durante su gestión en la ciudad deportiva de Verde Valle.

El ex directivo del Rebaño Sagrado, polémico como siempre, volvió a hablar de su paso por el redil para obtener algo de atención tras su pronta salida también del programa Futbol Picante que transmite la cadena ESPN y tiró un par de dardos a los jugadores que estuvieron bajo su cargo hasta que fue despedido por el presidente Amaury Vergara en junio de 2019.

Higuera volvió a hablar de su paso por Chivas para obtener atención mediática (Twitter)

El ahora directivo del Atlético Morelia en la Liga de Expansión MX se refirió en una entrevista con El Picadero al poder y la importancia del Club Deportivo Guadalajara, así como sus críticos y de lo que aprendió en su paso por la organización tapatía, sobre todo en cuanto a sus relación con los futbolistas. En casi cinco años de gestión, obtuvo un título de la Liga MX y dos de Copa MX, la Supercopa MX, la Liga de Campeones de la Concacaf, todo con el argentino Matías Almeyda al mando y un campeonato femenil con Chivas.

Higuera habló lo que representa Chivas y lo difícil que es trabajar en esa institución, también reveló la hipocresía que actualmente ve a la distancia en la relación que tuvo con algunos jugadores, todo en una charla que sostuvo con El Picadero y fue publicada por la cadena TUDN al señalar que "Chivas es tan poderoso, tan importante que me ayudó ver para qué gente fui necesaria, después pensaban que yo estaba muerto, enterrado y yo sigo mi vida, con mis proyectos y hay gente que sigue en la misma, hasta con pasos atrás".

El ex CEO del Guadalajara argumentó que "yo les deseo mucho éxito, mucho amor a toda la gente que se toma cinco minutos para hablar mal de mí, porque ahí están los éxitos, siguen hablando de mí, mencionando situaciones. Yo sigo mi vida, buena, mala exitosa, no exitosa, con grandes proyectos y amigos". Por lo que no dejó pasar la oportunidad para tirar un par de dardos al afirmar que "los que se decían más mis amigos, son los más hipócritas. Si ves a los ex jugadores de Chivas, a cada uno los está poniendo en su lugar, en su carrera, en su valor futbolístico".