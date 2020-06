Isaac Brizuela recuerda emocionado el llamado a la Selección Mexicana para el Mundial de Brasil 2014

Isaac Brizuela es de los grandes jugadores que tiene el futbol mexicano en la actualidad, por el que ya ha dado a conocer su talento deportivo, incluso ya desde años anteriores, donde de chico comenzaba a hacerse un nombre en nuestro país. El centrocampista rojiblanco recordó cuando se enteró de su llamado a la Selección Mexicana para ir a Mundial de Brasil 2014.

Brizuela fue entrevistado en esta oportunidad por su hermano, quien comenzó un nuevo proyecto a través de las plataformas digitales, en las cuales entrevistará a jugadores para su canal de Youtube.

Isaac Brizuela en el partido vs. Holanda. (Foto: Getty Images)

El ‘Cone’, cómo es conocido deportivamente, platicó sobre su llamado al seleccionado nacional, en la cual recordó lo emocionado que estaba en aquel entonces, en la cual solo quería brincar por encima de la cama producto de su felicidad.

“Estabamos esperando la lista en el cuarto, previo al viaje que teníamos de regreso a Toluca. Yo estaba nervioso, por lo que había hablado con el entrenador, que en ese caso era Miguel Herrera, pero hasta no escuchar tu nombre, no me iba quedar tranquilo y, cuando escuché mi nombre, quería brincar por la cama”.

Pero no fue lo único, ya que también recordó cómo se dio el primer partido, en la cual contaba con la compañía de sus padres.

“En el primer partido, veo a mis padres que estaban ahí. Recuerdo que, entre el vestidor y el campo, hice una pausa para recordar, cerré los ojos y me puse a pensar en todo lo que había vivido en mis inicios, las canchas de tierra donde jugué”.

México en aquella competición fue parte del Grupo A, en la cual avanzó hasta la siguiente fase en el segundo puesto con 7 puntos, solo siendo superados por el anfitrión Brasil.