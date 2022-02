Atención: José Juan Macías no estará contra Juárez FC y también es duda para debutar ante Tigres UANL

José Juan Macías se mostró arrepentido ante la afición de Chivas por su actitud después de que se confirmaba su salida hacia el Getafe. El internacional mexicano pidió perdón y se comprometió a ganarse un lugar en el equipo de Michel Leaño, tropa que volverá a ver acción este miércoles 9 de febrero ante el Juárez FC en el marco de la jornada 4 de la Liga MX.

No obstante, Macías tendrá que esperar aún su oportunidad: con poco más de 200' minutos en el cuadro español. 'JJ' llega falto de ritmo y sin casi tiempo de juego en las piernas, por lo que el cuerpo técnico de Chivas acordó prescindir de su figura para el duelo ante los de la frontera y dejarlo en Verde Valle con su puesta a punto. No obstante, su participación para la fecha 5 ante Tigres UANL también está siendo duda.

De acuerdo a información de la reportera Karina Herrera, Leaño tampoco quiere forzar al artillero ante los felinos. "JJ Macías no viajará para el juego vs Bravos, tampoco estará en el juego vs Tigres del fin de semana, seguramente lo veremos hasta la J6 ante León.", escribió la periodista en su cuenta personal de Twitter.

La llegada de Macías causó ilusión y estupor en proporciones iguales: sus malas formas al salir del club, y una actitud a la que muchos catalogaron de arrogante, llenó de escepticismo a gran parte de la afición del Rebaño, por lo que el delantero tendrá que ganarse a pulso -y a base de goles- el cariño de los fanáticos.

Chivas vs. Juárez: ¿Cuándo y a qué hora juegan por Liga MX?

Chivas y Bravos medirán fuerzas en la Jornada 4 del Clausura 2022 de la Liga MX este miércoles 9 de febrero 22 a partir de las 19:00, tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Este compromiso contará con la transmisión en televisión abierta tanto por Azteca Deportes para todo México así como por TUDN y por Telemundo en Estados Unidos, el MINUTO A MINUTO también lo podrás seguir a través de Rebaño Pasión.