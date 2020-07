Javier Hernández ‘Chicharito’ confiesa que el amor de su vida son las Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara está viviendo un día especial este miércoles 29 de julio, en la cual el recinto deportivo, la casa del Rebaño Sagrado, está celebración 10 años desde su fundación, por lo cual los festejos se están realizando de muy buena manera y con grandes invitados.

Uno de los jugadores más históricos que tiene el club a lo largo de su historia en la última década, como lo es Javier Hernández, más conocido por ‘Chicharito’, quien en la conversación que se tuvo respecto a la celebración del recinto deportivo, confesó tener un amor enorme por el club.

“A todos los chivahermanos, que como siempre lo he dicho, el amor de mi vida siempre a sido Chivas. El club siempre va a estar en mi corazón, y como quizás uno dice, el resto de los clubes son como mis novias (risas), pero Chivas es mi gran amor”.

¿Qué partido será este de .@Chivas que podremos disfrutar sin problemas?#Guard1anes2020https://t.co/BCjzMzL3x7 — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) July 29, 2020

Sin embargo, el goleador rojiblanco además confesó que jamás le ha cerrado las puertas al club para volver a vestir la playera del Rebaño Sagrado.

“Nunca he cerrado las puertas, uno nunca si yo vaya a retirarme en Chivas o no, o pueda jugar por otros diez años. Nadie sabe si mi futuro es de un largo, corto o mediano plazo, pero todo lo que nos dimos con esa institución sale sobrando. Yo le di una vida a Chivas y ellos me regresaron otra”.

Chicharito no le cierra las puertas a un regreso al club rojiblanco, considerando que en más de una oportunidad ha estado su nombre rondando por las cercanías de Verde Valle.