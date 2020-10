José Juan Macías advierte que la MLS superará a la Liga MX por organización

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, sorprendió a muchos con sus argumentos en una entrevista con la revista GQ al advertir que la Liga MX será rebasada muy pronto en todos los aspectos por la Major League Soccer (MLS) y reconoció la falta de mentalidad de varios jugadores en el pasado reciente de la selección mexicana, lo que causó polémica en los medios nacionales.

El atacante canterano del Club Deportivo Guadalajara se reportó el jueves a la disciplina del director técnico Víctor Manuel Vucetich en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, luego de su concentración con la selección de México en la victoria 3-0 del miércoles sobre Guatemala en el Estadio Azteca, con miras al partido del domingo en Tijuana, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Guard1anes 2020.

Macías, considerado como la principal joya mexicana en el mercado europeo de pases según el portal especializado Transfermarkt, alertó en la entrevista con la revista GQ que "más temprano que tarde nos van a pasar, porque Estados Unidos es el mejor a la hora de organizar en casi todos los deportes... Entonces, cuando ellos se lo proponen lo logran, porque siempre tienen una línea que seguir, un plan, y aquí no se ha puesto uno".

El delantero de las Chivas, en cuanto a la selección mexicana, generó un ámplio debate al señalar que pese a no haber estado en el vestidor en épocas pasadas cree que la falta de mentalidad es la que ha evitado mejores resultados internacionales. Argumentó que "nos hemos quedado ahí, por la mentalidad... por la mentalidad de quienes han jugado los mundiales. De eso no puedo comentar nada más al respecto, porque no he estado en el vestidor para saberlo, pero ese es mi punto de vista desde afuera".

JJ Macías fue convocado por el argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, para el amistoso en que venció 3-0 a Guatemala, pero no sumó minutos. Un día más tarde, Jaime Lozano lo incluyó en su listado a la selección olímpica, categoría Sub-23, junto con otros cinco compañeros del Guadalajara y dos más, pertenecientes a Chivas, pero a préstamo en otras instituciones. El atacante rojiblanco catalogó a Matías Almeyda y a "Nacho" Ambriz como los dos estrategas que lo han marcado en su incipiente carrera.