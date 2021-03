Claro que era penalti casi me revienta la pierna: JJ Macías, tras la falta ante a Honduras

José Juan Macías, atacante de las Chivas de Guadalajara no dejó dudas y afirmó que la falta que le cometió el hondureño José Antonio García fue tan clara que casi le revienta la pierna, después del duelo donde la Selección Mexicana se proclamó campeona del Preolímpico 5-4, tras imponerse en penaltis.

En entrevista posterior al duelo para TUDN, el goleador del Rebaño Sagrado aseguró que no había duda de que la falta existió, pues durante el encuentro no se ofrecieron muchas tomas en la transmisión para disipar las preguntas que se generaron cuando el goleador rojiblanco ingresó al área.

“Llegué un poco lesionado, pero poco a poco con los partidos empecé a mejorar, y Dios es grande y obviamente gracias a él que pude meter gol y ayudar al equipo. Lo principal era conseguir el campeonato y afortunadamente se logró. Sí, claro que era penalti, casi me revienta toda la pierna. (Alexis Vega) Me dijo listo, tómala y métela papi, tenemos la confianza entre todos y nada más me dio ánimos”, explicó JJ Macías sobre el cobro desde los 11 pasos, donde Alexis Vega se le acercó pero simplemente para desearle buena suerte en el disparo.

Sin embargo, Macías no se olvidó de Chivas dentro del festejo del título de la Selección Mexicana, pues señaló que su pensamiento de cara al verano es quedar campeón con el Rebaño Sagrado, lo cual le daría la posibilidad de ser parte de la lista final rumbo a los Juegos Olímpicos que se disputarán entre julio y agosto.

“Espero quedar campeón con Chivas, hacer mi máximo papel con Chivas y estar en esta lista final para los Olímpicos. Trataré de dar mi mayor esfuerzo, tengo mucho que mejorar, mucho que crecer y paciencia, que todavía falta mucho”, apuntó el artillero mexicano, quien solamente marcó un gol en este Preolímpico, pero tal vez el más importante para enfilarse rumbo al título.

Sobre las claves que le dieron al equipo dirigido por Jaime Lozano el campeonato de la Concacaf, JJ Macías antepuso los objetivos colectivos antes que los individuales: “La unión, el compañerismo y principalmente estábamos todos metidos, el que jugara lo iba a hacer de la mejor manera, sea la posición que sea, con equipos así es como se pueden lograr grandes cosas”.