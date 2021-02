Se lo tomaron a risas: la respuesta de José Juan Macías y Antonio Briseño ante los rumores de su pelea

En la jornada de ayer, un periodista soltó la bomba del mes y aseguró que José Juan Macías y Antonio Briseño tuvieron una fuerte discusión que obligó a sus compañeros a separarlos para que la situación no pase a mayores. Eso se habría dado en el vestidor, luego de que el Deportivo Guadalajara pierda ante Juárez por 1-2 por la cuarta jornada del torneo Guardianes 2021 de Liga MX.

No sólo eso: también dio detalles de la charla que habrían sostenido momentos antes de que la cosa tome temperatura. "Meter huevos no es barrerte y festejar. Tener huevos es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo, eso es tener huevos. Tú no me vas a decir qué es sentir la camisa si yo nací aquí y tú ni eres de aquí. Tengo toda la vida jugando aquí", es lo que le habría dicho JJ al Pollo.

Chivas desmintió la pelea entre JJ y Briseño (Imago 7)

Chivas desmintió la pelea

Sin embargo, este rumor duró demasiado poco: Chivas ya salió a desmentir todo. Con un simple tuit y una foto de los dos jugadores implicados, el Rebaño Sagrado dejó las cosas claras: "No hay bomba que pueda romper la unión de este equipo. Juntos y enfocados en nuestro partido del lunes".

��⚪ No hay �� que pueda romper la unión de este equipo ��



Juntos y enfocados en nuestro partido del lunes �� pic.twitter.com/cYGfMlRycT — CHIVAS (@Chivas) February 4, 2021

El club hizo lo que debía hacer, está claro. A pesar de que ni Macías ni Briseño se expresaron en las redes sociales con algún mensaje, en la cuarta foto que subió el Rebaño Sagrado se los puede ver peleando a bromas. Luego, viendo la actividad del delantero en Twitter, dejó en claro que se tomó este rumor con humor.

El retuit de JJ desmintiendo la pelea (Twitter)

"Noooo, el Pollo Briseño ya le está pegando a Macías. Lo que uno tiene que leer, me cae", apuntó el periodista Gabriel Tamayo en su cuenta de Twitter. Instantes después, el propio JJ le dio retuit y, con ello, desmintió totalmente la versión de su pelea con el zaguero central.