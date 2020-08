José Luis Real reveló las dos razones por las que Chivas no pudo ser Campeón de la Copa Libertadores en 2010

El Deportivo Guadalajara ha tenido grandes noches de Copa Libertadores un tiempo atrás, en donde demostró que está a la altura de los mejores equipos de Sudamérica y puede humillarlos sin ningún tipo de problemas, como a Boca Juniors en el 2005. Cinco años después, en la edición del 2010, fue en donde más cerca estuvo de alcanzar la gloria.

El camino del Rebaño Sagrado en dicha competición comenzó en 2009, pero por distintos problemas se retiró sin jugar los Octavos de Final. La CONMEBOL decidió "devolverle" el cupo al Campeonísimo al año siguiente, algo que no fue para nada desaprovechado. Vélez Sarsfield, Libertad y Universidad de Chile, las víctimas. Chivas, de esta manera, arribó a la gran Final del torneo más importante a nivel clubes de Latinoamerica. Allí se enfrentó al Inter de Porto Alegre, que lo venció sin problemas 1-2 y 3-2, consagrándose Campeón.

Marco Fabián marcó el primer tanto de Chivas en la Vuelta de la Final (Getty Images)

José Luis Real, DT del Guadalajara por aquel entonces, reveló en una entrevista para Récord cuáles fueron los dos principales motivos por los que los brasileros le arrebataron el título de las manos. "Sí (Chivas pudo ganar). Fueron dos razones importantes, no tuvimos a los seleccionados y jugamos en una cancha (Akron) que nada nos ayudó. Con esas adversidades a cualquier equipo, jugando en Sudamérica, en Brasil el partido definitivo es un hándicap importante en contra", apuntó el tapatío.

¿Qué impidió que Chivas ganara la Copa Libertadores en 2010?



Más adelante subrayó: "Tuvimos dos partidos de la Copa Libertadores, uno en la Ciudad de México contra la U de Chile y otro contra Vélez en el Estadio Jalisco. Desafortunadamente la Final la jugamos en el estadio, en ese entonces, Omnilife. Digo desafortunadamente porque todo lo hermoso que era el estadio no coincidía con la cancha, era pasto sintético. Eso fue algo que nos afectó. Todo el tiempo que estuvo el sintético fue un rival más. No fue coincidencia de que los partidos que jugamos en el Estadio Azteca y en el Jalisco en esa Libertadores ganáramos jugando bien".

"También desafortunadamente no tuvimos a algunos jugadores que fueron a Selección Mayor, pero no deja de ser un logro. Se dice que de los segundos lugares nadie se acuerda, pero muchos nos acordamos de eso y sabíamos que teníamos muchas oportunidades de haber podido pelear con mayores posibilidades y poder ganar el campeonato en México. No debemos tomarlo como un pretexto, ni justificarlo, ni como excusa porque Inter era un gran equipo, pero sin ninguna duda podíamos pelear el campeonato de manera diferente", concluyó el extécnico de Chivas.