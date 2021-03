Sigue lesionado o está bajo de juego: JJ Macías preocupa a José Ramón Fernández

Luego de la pobre actuación de José Juan Macías que desencadenó abuechos por parte de la afición que presenció el duelo de la Selección Mexicana Sub-23 ante Estados Unidos en el Preolímpico de la Concacaf, el comentarista José Ramón Fernández manifestó preocupación por el desempeño del atacante de las Chivas de Guadalajara.

En la emisión de Futbol Picante de ESPN, José Ramón Fernández aseguró que no le queda claro por qué Macías no ha rendido como se espera en el Preolímpico que reparte dos boletos a Tokio, pues cuenta con los mismos elementos del Rebaño Sagrado junto a él, como son Alexis Vega y Uriel Antuna, quienes por su parte, han marcado goles con el Tricolor.

“Me he sorprendido el bajo nivel de JJ Macías tiene carácter, es un tipo sensato, inteligente, con personalidad, que sabe hablar. O sea ha lesionado o no se ha recuperado o anda bajo de juego. Jugó con Antuna que juega para él y jugó del otro lado Alexis, entró Angulo en el segundo tiempo. JJ no aportó mucho y eso me preocupa porque es un jugador importante para esta selección, es importantísimo que encuentre el gol, porque Antuna no es un goleador y JJ Macías sí es goleador”, explicó el experimentando periodista mexicano.

José Juan Macías no vio actividad en el inicio del Preolímpico con el Tricolor, debido a que llegó lesionado después de jugar el Clásico Nacional con Chivas, por lo que se perdió el duelo ante República Dominicana y fue frente a Costa Rica que vio algunos minutos de cambio en la segunda parte.

Fue por ello que ante Estados Unidos saltó como titular con la confianza del técnico Jaime Lozano en que ofreciera buenas cuentas a la ofensiva tal y como lo ha hecho con Chivas, donde suma seis goles en los 11 partidos que ha disputado, pero su actuación dejó mucho que desear y al salir de la cancha por Jesús Ángulo se llevó las rechiflas de los aficionados, aunque al finalizar el encuentro el propio Lozano indicó que los que abuchearon a JJ eran aficionados de Atlas y América.