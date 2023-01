El actual delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, lanzó esta semana una épica advertencia al anunciarse los grupos de la Leagues Cup 2023 y que determinó que se enfrentará a su exequipo: las Chivas de Guadalajara, durante una conferencia de prensa que ofreció en el comienzo de la pretemporada de la Major League Soccer (MLS).

El portentoso exatacante del Rebaño Sagrado, época en la que conquistó el doblete del Torneo Clausura 2017 (Copa MX y Liga MX) y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, ofreció una conferencia de prensa y fue consultado sobre su reencuentro con los rojiblancos en la novedosa edición 2023 de la Leagues Cup, que se disputará del 21 de julio al 19 de agosto y que repartirá tres boletos a la siguiente Concachampions.

Las Chivas, bajo el mando del entrenador Veljko Paunovic, participará en la tercera edición del certamen y primera de forma competitiva, en la que sorpresivamente integrará el Grupo 3 de la Región Central, que compartirá con Sportings Kansas City y FC Cincinnati, equipos a los que ya ha enfrentado con anterioridad y que actualmente poseen delanteros que generaron interés en el mercado de pases para los rojiblancos: Alan Pulido y Brandon Vazquez.

Puligol prepara su regreso a la acción en la MLS (Sporting Kansas City)

Guadalajara ya se enfrentó al Sporting Kansas City, que casualmente contaba en su plantilla con el exgoleador rojiblanco Omar Bravo, durante un amistoso celebrado el 12 de octubre de 2011, cuando visitó el Livestrong Park y empató 2-2 con los goles de Marco Fabián (20') y Erick Torres (87'). Chivas cayó 3-1 ante FC Cincinnati en Ohio, el pasado 21 de septiembre, por el Showcase 2022 de esta competición. Pulido fue el último campeón de goleo rojiblanco, que conquistó en el Apertura 2019 antes de marcharse a la Major League Soccer (MLS).

Pulido, quien así como Omar Bravo en 2011, se reencontrará con las Chivas advirtió a su exequipo al ser consultado sobre su duelo del próximo verano y señaló que "ahora este torneo de la Leagues Cup da esa ventana, no, caso ideal que nos tocó Chivas y me pone contento enfrentarme contra Chivas, por el cariño que le tengo a la institución, al equipo, porque conozco a muchos de sus jugadores y compartí con ellos ahí mucho tiempo". Añadió de forma especial que "la afición que realmente llevo en mi corazón, porque he sido muy agradecido con ellos y para mi va a ser un partido muy lindo, un partido que voy a disfrutar al máximo, ojalá pueda estar ahí jugando, pero sino nunca me lo hubiera imaginado".

