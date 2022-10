El estelar delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, aseguró este jueves en una conferencia de prensa que se encuentra en la parte de final del extenso proceso de recuperación de una grave lesión que sufrió en la pasada temporada de la Major League Soccer (MLS) y reveló que no descarta regresar a las Chivas de Guadalajara, como muestra de su agradecimiento a "un equipo me dio todo".

El portentoso exgoleador del Rebaño Sagrado se lesionó en octubre de 2021 al sufrir con un ligamento en su rodilla izquierda, por lo que debió someterse a una intetvención quirúrgica en enero de 2022 y se perdió toda la presente campaña de la MLS con Kansas City. El goleador mexicano, actualmente, lucha por recuperarse físicamente lo antes posible y retomar el ritmo de juego, con miras a un 2023 en que no solo disputará el torneo de la Major League Soccer, sino también la primera edición competitiva de la Leagues Cup.

ver también Un chivahermano dirigirá al Atlas

Puli-Gol, durante la conferencia de prensa en la sede del Sporting Kansas City, confesó que a pesar de no tener contacto alguno con la directiva del Guadalajara para un posible fichaje en el próximo mercado de pases de la Liga MX, señaló que "por lo que logré allá en Chivas: el último campeonato de goleo de un mexicano; esas cosas hablan por sí solo. No me corresponde a mí decirlo, esa gente se encargarían de ponerme en el lugar, di todo en Chivas, lo que estaba en mí. Fui con propósitos de lograr campeonatos, cumplí un sueño en lo personal, no es nada fácil, hasta la fecha".

Alan Pulido se extendió y refirió que "simplemente tengo palabras de agradecimiento y si se da la oportunidad, no le cierro las puertas a un equipo que me dio todo. Me enfoco acá en Sporting, me dio la oportunidad de estar en la MLS y me siento contento acá. Me enfoco en mi recuperación y equipo". El portentoso delantero reveló que su representante le ha dicho que el Rebaño Sagrado no lo ha contactado de momento.

El delantero exChivas envió también sus buenos deseos a la Selección Mexicana para la Copa Mundial de Qatar 2022 y lamentó que su estado físico actual le quitó las oportunidades de pelear un puesto en el listado final al advertir que "sabemos que este Mundial es difícil (ir), si hubiera estado bien hubiera tenido oportunidades de ir, pelear por un puesto, las cosas pasan así, lo tengo que tomar positivamente y deseando lo mejor, claro. Hablar de un Mundial en cuatro años es un tiempo largo, me enfoco en hacer lo mejor de mí, recuperarme bien y el otro torneo estar al máximo con mi equipo y hacerlo de la mejor manera, ya con el tiempo se sabrá lo que pueda pasar".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!