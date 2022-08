El polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, Alan Mozo, se vio gratamente sorprendido este martes por una audaz seguidora rojiblanca, que lo visitó en el entrenamiento abierto al público en Verde Valle y a quien luego le retribuyó con un especial premio el emotivo gesto y el esfuerzo que hizo para asistir a esta cita, que fue capturada por los medios locales que hicieron cobertura a la práctica de los tapatíos.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este martes con una sesión de entrenamiento a puertas abiertas para la afición en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

ver también Chivas prepara partidos amistosos con club español

América Resendiz, estudiante de segundo de secundaria, decidió faltar a clases el mismo día del inicio del ciclo escolar para acudir al entrenamiento a puertas abiertas que anunció Chivas para este martes. Dejó el uniforme en casa, se puso su playera rojiblanca y para cumplir con el objetivo de resaltar entre el resto y con su sueño de conocer a su ídolo, tomó un plumón para pintarle en el dorsal el número 2 y el apellido de Mozo. Además, escribió una pancarta que dedicó: "Mozo, falté a la escuela por ti", como lo reseñó en video Jalisco TV en su cuenta oficial deportiva Duro de Marcar.

La audaz aficionada de la Chivas cumplió su cometido al no pasaron desapercibida para nadie. Tampoco para Mozo, quien no sólo se acercó para firmar su particular jersey y tomarse la respectiva foto del recuerdo, sino que decidió sorprenderla en agradecimiento por el emotivo gesto de ausentarse del primer día de clases, para conocerlo.

Alan Mozo le pidió a uno de los utileros que fuera al vestidor por una playera de juego y se la obsequió, lo que desató el llanto de emoción de la joven chivahermana, quien vio cristalizado su sueño de conocer al lateral, pero además se quedó con especial recuerdo de este día que sacrificó al no ir al colegio, para obtener esta inolvidable recompensa.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis:

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!