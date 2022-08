El estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño, celebró la noche del martes de forma muy divertida su debut goleador con la playera rojiblanca, que selló una importante victoria 1-0 sobre Monterrey en el Estadio Akron y ya en la zona mixta para la prensa -rumbo al vestidor- explicó de forma épica de qué se trato su festejo al formar un corazón con los dedos de sus manos.

El portentoso atacante del Rebaño Sagrado no había podido marcar goles en sus primeras cuatro presentaciones en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y la noche del martes inició en el banquillo de suplentes. Ormeño ingresó de cambio (69') en la segunda parte y necesitó de apenas 10 minutos para acabar con la sequía y hacer estallar de júbilo al repleto Gigante de Zapopan, todo con un preciso disparo cruzado en el área rival (79').

Santiago Ormeño fue entrevistado la noche del martes por todas las transmisiones oficiales de este partido y en la zona mixta del Estadio Akron atendió al periodista José María Garrido, reportero de Marca Claro, a quien le reveló que esta anotación le sirve como desahogo, pensando en que vengan más de ahora en adelante y explicó de forma épica su festejo.

El espigado delantero, internacional con la Selección Peruana, reconoció que "estoy muy contento. Me quito cierta presión de encima, porque sí está cañón. Jugar en un equipo como éste (Guadalajara) no es tan fácil como la gente cree, pero me preparo todos los días para poder rendir, para que las cosas se me den y ahora me tocó marcar, el equipo ganó y espero que podamos continuar por esa línea y poderle dar a esta afición, todo lo que se merece".

Ormeño aceptó que el goleador muchas veces vive de rachas, pues "así es el fútbol, así es el delantero. A veces entra, a veces no y a veces no te caen. Sólo poner mi mente positiva para que las que me caigan vayan a la red y seguir trabajando como lo he venido haciendo". Añadió que "siempre he sido una persona mentalmente fuerte y me he sabido sostener a mí mismo. Ahora he hecho un gol y espero que sea el comienzo de algo que vaya hacia arriba".

Así comenzó su festejo el delantero rojiblanco (Chivas)

El espigado delantero del Guadalajara, en cuanto al motivo de la particular celebración de su gol, soltó risas, así como la presión que dejó tras estremecer la red de los Rayados y confesó que "el festejo es para puro gamer, mucha gente no va a saber qué es, pero es del Call of Duty Warzone...".

