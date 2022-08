Santiago Ormeño, delantero de las Chivas de Guadalajara, anotó la noche del martes su primer gol con la playera rojiblanca y tras la victoria 1-0 sobre Monterrey en el Estadio Akron, atendió una entrevista épica en la que no paró de sonreír.

El delantero de las Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño, finalmente anotó la noche del martes su primer gol con la playera rojiblanca para concretar la victoria 1-0 sobre Monterrey en el Estadio Akron, un partido adelantado correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, por lo que atendió una épica entrevista aún sobre el césped tapatío en la que no paró de sonreír y contagió a todos con su alegría.

El espigado ariete del Rebaño Sagrado, que no fue considerado por el cuerpo técnico que lidera Ricardo Cadena en la alineación inicial de este compromiso, aguardó su momento de forma paciente en el banquillo hasta que recibió el llamado y entró de cambio a los 69 minutos por Ángel Zaldívar. Necesitó solamente nueve minutos más para hacerse presente en el marcador tras un preciso pase filtrado de Carlos Cisneros, que conviritó en gol tras un potente disparo cruzado (79').

El entrenador Ricardo Cadena, precisamente, fue consultado por el desempeño de la variante de ataque en este triunfo sobre los Rayados y elogió a Santiago Ormeño, aunque reveló -hasta ese momento- que, "no he hablado con él, tenemos una buena comunicación en la semana. Ellos saben lo que significa ser el nueve de esta institución. Él quizá recién llegado le ha tocado cargar con esa parte de presión, responsabilidad, como todos los nueves de nuestro equipo. Es gratificante, me da mucho gusto que el igual que (Ángel) Zaldívar hayan podido sacudirse y convertir para el equipo. Que se sacudan esa presión, principalmente Santi, que hoy nos permite conseguir esa victoria, hacer gol en casa y producto de un trabajo de equipo que le toco culminar a (Santiago) Ormeño con el gol".

Ormeño, con una sonrisa que nunca abandonó su rostro atendió la entrevista de la cadena Telemundo tras la victoria y aún sobre el césped del Gigante de Zapopan, donde confesó que "la verdad, la presión no es nada fácil de manejar, pero estoy muy contento. Me preparo todos los días para poder rendir y creo que al que trabaja y al que tiene fe, tarde o temprano le llega una recompensa. Esto es solamente un poquito y pues, espero poder continuar haciendo goles y ganarme a toda esa hermosa afición".

"Estoy feliz, el estadio lleno y me urgía hacer un gol. No trataba de presionarme pensando en eso, porque entre más te lo metes (en la cabeza) menos llega (el gol). Fluí, trabajé y ahorita llegó el primer gol y espero hacer muchos más". Santiago Ormeño, delantero del Guadalajara

El espigado delantero de las Chivas fue consultado además por el apoyo de la afición la noche del martes en el Estadio Akron, cuya boletería fue repartida de forma gratuita en compensación a los malos resultados previos, por lo que no dudó en resaltar que "te hace correr más, te hace estar más despierto, la afición es lo más importante que hay y estoy seguro si nos continúan apoyando, que es lo que necesitamos, pues no los vamos a decepcionar". En cuanto al triunfo, destacó que "lo más importante, creo yo, es que somos un magnífico grupo y eso siempre rinde frutos".

