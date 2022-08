El Gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, ofreció una dolida opinión a su salida del Clásico Tapatío la noche del sábado en el que las Chivas de Guadalajara igualaron 1-1 con el club Atlas en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y en el que los rojiblancos se mantienen hundidos en la zona baja de la tabla de posiciones.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, descansa este domingo para volver el lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y comenzar los prepararativos de su próximo compromiso: frente a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en el marco de la Jornada 10 del Apertura 2022, todavía con la misión de concretar su primera victoria del campeonato.

Enrique Alfaro, reconocido y confeso seguidor de las Chivas, sigue dolido y así lo reveló en su más reciente opinión sobre el desempeño del plantel rojiblanco tras presenciar el más reciente Clásico Tapatío en el Estadio Akron, la noche del sábado, cuando finalmente Carlos Cisneros consiguió anotar el primer tanto del torneo en el Gigante de Zapopan y que decretó el empate con los rojinegros.

El mandatario jalisciense fue reservado con su declaración sobre la situación actual de las Chivas, que en este semestre desconoce el triunfo y se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, con apenas seis de 24 puntos ya disputados. Reconoció que le pesó mucho escuchar con más fuerza el apoyo de la afición rojinegra en el Estadio Akron y así lo dio a conocer a los medios locales al ser consultado de forma específica sobre el empate sabatino del Clásico Tapatío.

Un gol de Carlos Cisneros selló el empate en el Estadio Akron

Alfaro, durante la premiación de la Copa Jalisco el domingo, respondió que "ya no quiero meterme tanto en ese tema, por mi trabajo y otras. Sin embargo, ahí estuve ayer, y puedo decir dos cosas: que los jóvenes de Chivas supieron levantar la cabeza cuando a todos nos dolía ver al estadio gritando a favor del Atlas, eso fue algo que a mí me pesó, no es poca cosa que se hayan levantado y que hayan logrado el empate, pero sigo creyendo en que falta mucho por hacer, sigo confiando en que Amaury (Vergara, dueño y presidente de las Chivas) es consciente de las circunstancias del equipo y que van a reconstruir este proyecto y van a hacer de nuevo de Chivas un equipo ganador. Fue un juego muy emocionante la verdad, pero no dejó de ser una parte dura, y cuando menos sacamos el empate".

Enrique Alfaro ofreció su opinión tras presenciar el Clásico Tapatío (IMAGO7)

