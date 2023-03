El estelar defensor de las Chivas de Guadalajara, Alan Mozo, se aventó una épica confesión del vestidor rojiblanco en las redes sociales en la previa del Clásico de México, que perdieron de forma contundente 2-4 ante América en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. La curiosa revelación se produjo durante una dinámica que se hizo viral en la comunidad chivahermana.

El plantel principal del Rebaño Sagrado, comandado por el cuerpo técnico del serbio Veljko Paunovic, se encuentra desde el lunes en los Estados Unidos para cumplir con una gira de dos partidos amistosos frente a Pachuca y Toluca en California, para aprovechar el receso en la Liga MX de una Fecha FIFA de marzo, en la que sufren la ausencia de los tres convocados por la Selección de México: Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado.

Chivas, que viene de perder 2-4 ante las Águilas en la edición 185 del Clásico Nacional en la Liga MX, se mantuvo con su producción de 21 puntos en 12 fechas y fue desplazado hasta el séptimo peldaño de la tabla general de posiciones, por lo que el revés golpeó hondo y no volvieron a la cancha hasta el martes en la localidad californiana de San Jose, donde este miércoles enfrentan al Pachuca en PayPal Stadium, en el marco de la primer duelo de la doble cartelera del Tour Rebaño 2023.

Chivas, dentro de su programación previa al Clásico de México, publicó una curiosa dinámica en la que Alan Mozo reveló quién les parecía el más guapo entre sus compañeros o como inició este video el reconocido tiktoker Bastián Delfín de manera más específica: "¿Jugador que tenga más pegue con las morras?" y la respuesta del lateral derecho fue aprobada por la mayoría de los usuarios de la red social TikTok, aunque en primera instancia soltó un timido: "No sé, la verdad. Ustedes son los que saben más", para referirse a los aficionados.

Delfín advirtió algo que le comentó Roberto Alvarado al añadir que "ahí el Piojo me dijo dos nombres en particular, tristemente no me dijo tu nombre, pero me dijo Alexis Vega… (risas) y me dijo el Pollo (Antonio Briseño)". En ese momento, Mozo disipó sus dudas y reconoció: "Bueno, yo creo que el Pollo podría ser" y el tiktoker argumentó: "es que el Pollo es hermoso". A lo que el defensor rojiblanco acotó que "el Pollo es un tonto, nah mentira. Sí, el Pollo, pero con Alexis Vega se me hace que te fallaron". Luego, al zaguero le consultaron por: "el compañero que después de entrenar huele a patas" y tampoco dudó en advertir que "el Pollo también", tras asegurar que Antonio Briseño era el que "huele más mal al entrenar".

