Jair Pereira, recordado ex capitán de las Chivas de Guadalajara, fue bastante tajante en sus declaraciones -durante una entrevista exclusiva- con respecto al conato de bronca que se generó en plena cancha del Estadio Nemesio Diez y que protagonizaron Antonio Briseño y César Huerta tras ceder el empate 1-1 de último minuto a Toluca.

El primer equipo del Rebaño Sagrado se entrenó este martes en las instalaciones del Estadio Akron, donde se ultimaron los detalles para la inmediata próxima presentación: frente a los Rayados de Monterrey en el partido pendiente de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y que comenzaría a definir el destino de los rojiblancos con miras a la repesca para la Liguilla o ya pensar en la próxima temporada.

El ex capitán del Guadalajara, durante la era post Matías Almeyda, ofreció el martes una entrevista exclusiva al programa Marca Claro y aseguró que "es muy difícil opinar cuando no estás dentro de la institución. Hoy difícilmente podría decirte lo que está pasando (a la interna de Chivas). Lo único que uno puede dar una opinión acerca de un equipo en el que estuvo, a mi me tocó pasar seis años en esa institución, en los que me tocaron momentos complicados, como estar peleando el descenso, hasta los más lindos que puede vivir uno como futbolista que es ganar hasta cinco títulos".

Pereira aseveró que "lo único que te puedo decir, desde afuera, es que (Chivas) es un equipo joven, que tiene jugadores de experiencia, pero a veces no todos ellos no están dentro de la cancha, entonces no sé como esté el tema del liderazgo. No sé, ni siquiera cómo trabaja Marcelo (Michel Leaño), porque nunca me tocó estar en esa posición con él. Siempre los resultados negativos generan frustraciones dentro de un vestidor, a mi me tocó vivirlo y pueden llegar a conflictos como el del Pollo y del Chino Huerta. Siempre los malos resultados te llevan a ese tipo de situaciones, por esa presión extra".

El ex defensor central del Rebaño al ser consultado sobre los refuerzos que llegaron al redil y no han rendido, reveló que "cuando estuve en Chivas vi pasar muchos refuerzos que no estaban preparados. Hoy hay críticas para el futbolista y eso te lleva a no dar tu mejor versión".

