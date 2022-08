El estelar delantero de Los Angeles Galaxy, Javier Chicharito Hernández, tendría todo listo para salir de la franquicia californiana de la Major League Soccer (MLS) al culminar su contrato a final de este año y su lugar en el vestidor galáctico ya tendría nuevo dueño: el uruguayo Luis Suárez, por lo que se ha generado toda una teoría conspirativa que adelanta el posible regreso del canterano a las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. ¡Un verdadero bombazo en el mercado de pases nacional y una inyección de ilusión para el pueblo chivahermano!

El destacado canterano del Rebaño Sagrado fue vinculado con mucha fuerza a un posible regreso al redil durante este año, además ha estado muy presente en situaciones que rodean a la institución que lo formó hasta su salida en 2010 al club inglés Manchester United, por lo que su inminente salida del Galaxy, tras revelarse el nombre de su reemplazo en la nómina, solamente lo aproxima a Verde Valle. De acuerdo a información de Marca, el tapatío ya no entra en los planes del equipo angelino y ya tendrían todo acordado con el uruguayo exBarcelona: Luis Suárez.

La inminente salida de Chicharito Hernández podría darse en enero de 2023 y con el cupo de jugador franquicia totalmente liberado contratarían a Luis Suárez, para blindar la delantera en la siguiente temporada de la MLS. Lo que simultáneamente ha generado toda una teoría conspirativa que que Chivas pueda tener de vuelta a su ejemplar canterano y que Rebaño Pasión te ofrece al detalle.

Chicharito enfrentó a Chivas el 4 de agosto en Los Ángeles (Leagues Cup)

El contrato con el Galaxy del delantero internacional con Selección Mexicana y que termina el 31 de diciembre de 2022, contiene una peculiar cláusula de renovación automática, siempre y cuando cumpla una meta de goles. Chicharito, en la actualidad, cobra unos 7.2 millones de dólares al año, siendo uno de los jugadores mejor pagados de la MLS y que lo alejaría por completo de cualquier presupuesto en la Liga MX.

Alexis Vega intercambió playeras con Chicharito en Los Ángeles (Instagram)

La fórmula que regresaría a Chicharito al Guadalajara

Hernández ya cuenta con la playera del Rebaño para su vuelta (Chivas)

Javier Hernández, en caso de no prorrogar su contrato con el Galaxy, valora la opción de regresar a las Chivas de Guadalajara, en el que inició su carrera y en el que su abuelo Tomás Balcázar se inmortalizó como una de las leyendas del club. Pero esa historia añorable no bastaría para concretar el regreso del delantero y es cuando aparece un nuevo detalle que lo acerca al redil: Su reciente firma como figura exclusiva de la marca alemana Puma, misma que viste al Rebaño Sagrado desde hace algunos años y que pudiera ser una pieza clave en el retorno a Verde Valle, como aliado de los rojiblancos para cubrir parte de su sueldo, no tan ostentoso como en la MLS y que buscarían retribuir en playeras vendidas, eventos especiales, entre otras. ¡Elegimos creer!

