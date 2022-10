Chivas estuvo durante varias horas en el ojo del huracán debido a la aparición de unas imágenes en donde Antonio Briseño, Alan Mozo y Santiago Ormeño habrían sido captados en un palenque que habría terminado hasta altas horas de la noche; sin embargo, un exjugador histórico habría salido en defensa de los jugadores del Rebaño.

El exdelantero de la Selección Mexicana, Jared Borgetti, consideró que la acción de los futbolistas del Guadalajara no debió ser tan criticada, ya que recordó que son personas que merecen tiempo de esparcimiento, además de que el duelo contra Puebla no era al día siguiente de su salida.

ver también Sigue sin olvidar a Chivas

“Para mí no es una falta de compromiso, no es para tanto. Porque creo que ellos tienen una vida por hacer, son jugadores de futbol nada más y eso no les impide hacer una vida normal. ¿El partido es mañana? ¿Es pasado mañana? (…) ¿Cómo se llama el programa? Futbol picante. Entonces hablamos de futbol, no hablamos de la vida que hacen los jugadores fuera de ella”, declaró en ESPN.

Horas después se aclaró la situación a través de un mensaje en video de Antonio Briseño, en donde reveló que él invitó a sus compañeros y que abandonaron el lugar antes de las 11 de la noche, por lo que no cometieron ninguna indisciplina o falta al reglamento de la institución.

¿Cuándo se jugará el Puebla Vs. Chivas?

Tras un duro cierre de torneo en el que el Guadalajara sufrió tres descalabros en las últimas tres jornadas del Apertura 2022, el conjunto rojiblanco recibió un par de días de descanso para preparar el enfrentamiento contra La Franja, mismo que se suscitará el próximo domingo 9 de octubre en punto de las 16:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!