Dylan Guajardo confesó sentimientos al cumplir sueño de debutar con el Tapatío

Dylan Guajardo, mediocampista juvenil de las Chivas de Guadalajara, reconoció que debutar con el Club Deportivo Tapatío, filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX, es solamente uno de sus sueños cumplidos y objtivos trazados en su incipiente carrera, los cuales confesó de forma detallada tras su participación en la victoria 1-0 sobre Pumas Tabasco en el Estadio Olímpico de Villahermosa, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura Guard1anes 2021 del campeonato formativo.

El Tapatío, sucursal de desarrollo del Club Deportivo Guadalajara en la Liga de Expansión MX, se ha convertido en un importante escalón para los jóvenes de la cantera rojiblanca que buscan complementar su etapa de formación y dar el ansiado paso al primer equipo. Es por ello, que el volante aseveró que haber debutado con el equipo que dirige Alberto Coyote es uno de sus sueños cumplidos.

El mediocampista regiomontano de las Chivas también resaltó la importancia de estar en un buen grupo y lo vital que resultó para él la confianza que le brindó el cuerpo técnico al revelar que "cuando el profesor Coyote me habló para entrar a la cancha estaba nervioso y a la vez motivado, porque iba a cumplir el sueño que tenía de jugar para el Tapatío".

Guajardo, parte de las Fuerzas Básicas del Guadalajara, confesó que "me sentía un poco tenso, pero al tocar el primer balón todo eso desapareció. Creo que por eso pude soltarme como me gusta dentro del campo. También fue muy importante el respaldo y las palabras de mis compañeros, ya que me alentaban para darme tranquilidad". Por lo que añadió, que "esa noche me costó mucho dormir, porque no asimilaba que ya había debutado con el Tapatío en la Liga de Expansión. Estoy muy contento por dar un paso más en mi carrera".

El volante de las Chivas, en la categoría Sub-20, señaló que "me encontré con un excelente grupo. Siempre que me toca entrenar o jugar con ellos, me dan mucha confianza y me apoyan en todo momento. Tengo buena relación con todos, me tocó coincidir con varios en Sub-20. Estoy agradecido con el cuerpo técnico que siempre me respalda".

Guajardo, en cuanto a sus objetivos trazados y metas próximas en su incipiente carrera, afirmó que "quiero seguir teniendo minutos con Sub 20 y con Tapatío. Me encantaría más adelante poder dar el paso al primer equipo, debutar y consolidarme en Chivas. Mi sueño es ganar títulos con el club, ir a Europa, a la selección y por qué no, ir a un Mundial".

