Alan Pulido reiteró sobre su salida que "no fueron las formas"

Alan Pulido, ex delantero de las Chivas de Guadalajara y actual figura del Sporting Kansas City en la Major League Soccer (MLS), dejó un nuevo mensaje enigmático a los chivahermanos, entre otras revelaciones, en sus redes sociales al referirse a su abrupta e intempestiva salida del Rebaño Sagrado y reiteró que no fue de la manera en la que la esperaba.

El portentoso ex atacante del Club Deportivo Guadalajara, campeón de goleo en el Torneo Apertura 2019, abandonó de la plantilla justo después de ese semestre brillante en que anotó 12 tantos para llegar a la franquicia de Missouri en la MLS, su salida no fue en los mejores términos, luego que no lograra entenderse con Ricardo Peláez, entrante director deportivo en ese momento y quien requería de un puesto estelar para concretar el regreso del canterano José Juan Macías.

"Puligol", como se le conoce en el entorno del futbol mexicano al delantero, se sumó a las dinámicas virales en las redes sociales para cumplir con una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y, en las que al cuestionarle sobre las razones que lo orillaron a marcharse de la organización rojiblanca, contestó que "fueron varias circunstancias que no me parecieron, y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas que tenían poco que habían llegado al club, y se respetan muchas cosas".

Pulido reiteró que no fue la mejor manera en que se dio su salida (Instagram)

El campeón de goleo con Guadalajara en el Torneo Apertura 2019, no salió de la mejor forma y se ha hablado que, en parte, no pudo entenderse de inicio con Ricardo Peláez, quien se estrenaba como director deportivo de las Chivas. No es la primera vez que el actual artillero del Sporting Kansas City de la MLS habla sobre el tema, ya que la afición le ha pedido su regreso de forma insistente. El delantero, además, aprovechó para alentar a sus ex compañeros ante el pésimo inicio que han tenido en este Guard1anes 2021 y aseguró que "levantarán".

Pulido alentó a Chivas ante el pésimo inicio en este Guard1anes 2021 (Instagram)

La afición del Guadalajara le ha solicitado en reiteradas oportunidades a Alan Pulido que regrese para vestir la playera rojiblanca, pero hasta el momento se muestra feliz jugando en Estados Unidos. Aunque no perdió la ocasión para recordar su mejor gol con Chivas en la final del Clausura 2017 frente a los Tigres UANL.

Pulido recordó su golazo en la Final del Clausura 2017 (Instagram)

Pulido mostró el tatuaje que se realizó con la estrella 12 de Chivas en ese Clausura 2017 (Instagram)

