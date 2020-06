Oribe Peralta cumple un año de su traspaso a Chivas y ha sido el peor en toda su carrera ¡Horrible!

La directiva de las Chivas de Guadalajara, liderada entonces por el despedido José Luis Higuera, anunció el 17 de junio de 2019 a través de sus redes sociales la llegada al redil del delantero Oribe Peralta proveniente del club América, una transferencia que "rompió el mercado" de pases previo al Apertura 2019, pero ha sido un año trágico y el peor en la exitosa carrera del "Cepillo".

El alto mando del Rebaño Sagrado hace exactamente un año "rompió" el mercado de verano al anunciar la contratación de Peralta, quien venía de anotar varios goles y de ganar múltiples campeonatos nacionales e internacionales con las Águilas. La transferencia generó polémica, obviamente, por su pasado azulcrema y por su avanzada edad para convertirse entonces en refuerzo de un club que se encontraba en renovación, con Tomás Boy en el banquillo.

Con este gráfico, Chivas anunciaba a Peralta como refuerzo para el Apertura 2019

El atacante, de 36 años de edad, firmó uno de los peores años de toda su carrera profesional, pues en este periodo como rojiblanco solamente anotó dos goles (Uno de ellos en Copa MX) en 19 partidos, misma cantidad de goles que consiguió entre 2005 y 2006 en los 24 encuentros con Monterrey, que había sido la campaña menos productiva de su dilatada trayectoria en el futbol mexicano.

2019: Después de consolidarse como un referente del americanismo en los últimos años, el Club América anunciaba la transferencia de Oribe Peralta al conjunto de las Chivas a través de un comunicado oficial en sus redes sociales pic.twitter.com/XJwYrp67NF — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) June 17, 2020

El "Hermoso" Peralta, quien fue presentado de manera oficial el 19 de junio de 2019 en el Estadio Akron, mencionó hace unos días en una video conferencia de prensa que organizó la institución tapatía que esta nueva etapa en su carrera "ha requerido de un mayor compromiso. He estado agradecido por la oportunidad y he tratado de estar a la altura de lo que merece el club" y reflexionó que "a lo mejor no he tenido los minutos que quisiera, pero yo trato de aportar lo máximo desde donde estoy. La decisión de jugar o no jugar no depende del futbolista".

El veterano delantero rojiblanco todavía no define su retiro, pero tiene la firme intención de acumular más minutos para ayudar a Chivas a conseguir un nuevo título. Peralta cuenta con la confianza del director técnico Luis Femando Tena, con quien compartió la medalla olímpica en Londres 2012. Sin embargo, tendrá que competir por un puesto en el once inicial con los jovenes: José Juan Macías, Alexis Vega, Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros. Por lo que señaló que "me siento bien, tranquilo, soy consciente de que al que le toque jugar lo va a hacer bien. En este equipo hay muchos delanteros de calidad".

2019-20 ha sido uno de los peores años en la carrera de Peralta (Soccerway)