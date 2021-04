Francotirador de Récord: en Chivas nadie entiende a Víctor Vucetich

Está claro que el presente del Deportivo Guadalajara de Víctor Manuel Vucetich no es el mejor ni el esperado por sus fanáticos. A falta de pocas fechas para la finalización de la Fase Regular del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado está afuera de zona de clasificación a Repechaje y deberá enfrentarse a varios de los mejores equipos de la actualidad para conseguir el objetivo.

De no calificar a la Liguilla, El Rey Midas difícilmente cuente con el aval de la directiva para continuar como director técnico del primer equipo para la siguiente temporada. Sin embargo, la realidad es que por el momento sí tiene el apoyo de todos en la institución y tendrá la posibilidad de enderezar el barco antes de que sea tarde. Eso sí: tal como indicó el Francotirador de Récord, existen algunos inconvenientes por las formas que tiene de trabajar.

Víctor Manuel Vucetich causa problemas por su forma de trabajar (Imago 7)

"Los problemas de Chivas al interior empiezan a ser una bola de nieve que avanza y crece; uno de los principales, me cuenta mi oreja rojiblanca, es que no entienden algunas de las decisiones del Rey Midas, ni la directiva ni sus jugadores", empezó explicando el columnista sobre lo que se vive en el interior de Verde Valle.

Más adelante completó: "Lo de no iniciar con Angulo ni con Macías ante Santos, cuando ninguno de los dos tenía lesiones ni nada por el estilo se le hizo muy extraño al grupo, se le ocurrió a Vuce y nadie sabe por qué. El entrenador no ha dado explicación a nadie, ni a la dirigencia ni a los futbolistas. Y me dicen que así ha vivido estas últimas semanas, muy encerrado en sus ideas, tramando algo que nadie sabe ni entiende".

Terminará la temporada como DT de Chivas

A pesar de esta situación y de los flojos resultados del Guadalajara en el campeonato, lo cierto es que Víctor Manuel Vucetich finalizará esta temporada como DT del primer equipo. Luego, la directiva tomará una decisión y apostará por su continuidad o le dará las gracias por su tiempo en la institución. Está claro que no desean pagar por la culminación de su contrato.