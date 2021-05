"Quiero estar en Chivas": Carlos Salcido Jr. desea seguir los pasos de su padre

En la mañana de hoy, el Deportivo Guadalajara dio la nota al consagrarse Campeón del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Sub-17. Los chavos dirigidos por Rodolfo Jáuregui derrotaron 1-2 al Atlas en el Clásico Tapatío viniendo de atrás en el resultado gracias a los golazos de Luis Ledesma y Leonardo Sánchez. De esta manera, el club obtuvo su séptimo título en esta categoría.

Los jóvenes de las Fuerzas Básicas realizaron un gran trabajo, ya que en Semifinales y Final derrotaron de visitante a los dos líderes de la Fase Regular (Pachuca y Zorros) contra todo pronóstico. Hubo puntos muy altos a lo largo del campeonato, pero inevitablemente muchos flashes se han ido con un tal Carlos Salcido, defensor del Rebaño Sagrado e hijo del excapitán del primer equipo con el mismo nombre.

El joven fue entrevistado por la Liga MX tras la coronación y se mostró muy emocionado por lo logrado. A pesar de su corta edad, proyecta a largo plazo y dejó en claro que quiere seguir los pasos de su progenitor, quien fue Campeón con Chivas en el torneo Clausura 2017. Además, contó qué le dijo el 3 veces mundialista luego de la obtención del título.

Captura de Twitter @Chivas

"(Quiero) Dejar en claro que quiero estar en Chivas y por este escudo que amo tanto, porque he estado aquí desde los 13 años y lo amo con todo mi corazón. Me siento padre, porque mi papá pudo conseguir un campeonato con Chivas y yo ahorita llevo uno. Feliz que mi papá me pueda ver con este escudo", admitió Carlos Salcido Jr.

Más adelante señaló: "(Mi papá) Me dijo que me lo merezco y que siente muy chingón ser mi papá. Tener a mi papá es una motivación y orgullo, porque cada partido trato de ser mejor que él. Siempre me apoya en todo, me da consejos y siempre me enseña muchas cosas futbolísticamente y siento chingón por salir campeón en Chivas".

¡SIGUIENDO LOS PASOS DE PAPÁ ��������!



Carlos Jovanni Salcido, hijo de Carlos Salcido, fue fundamental para el título de @Chivas #Sub17; esto nos contó sobre los consejos que le brindó el antiguo capitán rojiblanco ��⚽️ pic.twitter.com/mStVAzV5Ce — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 22, 2021