¡Afuera para el debut! Víctor Vucetich reveló cuándo volverá a jugar Hiram Mier con Chivas

Cada vez falta menos para que vuelva a rodar el balón en el futbol mexicano. La próxima semana iniciará el torneo Apertura 2021 de la Liga MX y el Deportivo Guadalajara ya conoce a su rival: será Atlético de San Luis. El encuentro corresponde a la Jornada 1 del campeonato y tendrá lugar el sábado 24 de julio a partir de las 21:00hs en el estadio Akron. Es por eso que Víctor Manuel Vucetich trabaja día y noche para planificar la estrategia que utilizará frente a los potosinos.

El Rey Midas tiene pensado utilizar una alineación similar a la que usó en los amistosos de pretemporada, la cual se cerró de la mejor manera al golear a Pachuca. Sin embargo, existe una gran incógnita sobre el estado físico y futbolístico de Hiram Mier, importante zaguero central que no juega con Chivas desde el pasado 4 de abril vs. Santos Laguna. El DT rojiblanco se encargó de despejar dudas y reveló cuándo volverá a la actividad el defensor.

"No sé si vaya a estar listo al 100% para la jornada 1, pero sí va a estar listo para estar en la banca. Viene trabajando, no se le ha dado mucha participación en los partidos", confesó Víctor Manuel Vucetich en Chivas TV. Además, señaló que ha trabajado a la par del grupo en los últimos días pero con cierto cuidado para no resentirse de su lesión en la rodilla.

Hiram Mier en su último encuentro el 4 de abril (Imago 7)

Más adelante, para cerrar el tema de Hiram Mier, apuntó: "Esperemos que esté ya al 100% y que podamos considerarlo en los primeros encuentro". Cabe resaltar que el zaguero central se lesionó vs. Pumas UNAM a fines de febrero y, tras recaer en las molestias, fue sometido a una cirugía para que se le practique una limpieza articular. Había sufrido una lesión meniscal del cuerno posterior del menisco lateral y una lesión condral del cóndilo lateral de la rodilla izquierda.

El video que ilusionó a Chivas

Hace unos días, el jueves 8 de julio, un periodista compartió un video de un entrenamiento de Chivas en donde se lo ve a Hiram Mier en un gran estado, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Primero, envió un servicio de rabona extraordinario para que un compañero suyo marque un gol. Luego, dio media vuelta y comenzó a hacer trabajos físicos alrededor del campo de juego.

#CHIVAS | @HiramMier21



¿Qué pasa con Hiram Mier?

Ahí está ����



Chivas entrena en Edinburg, Texas previo al viaje a San Antonio. pic.twitter.com/wtfCu6MOvD — Vladimir García (@VladimirGarciaG) July 8, 2021