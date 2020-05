Lo conoció luego de salir de Chivas: Chicharito dispara contra el DT que perjudicó el crecimiento de su carrera

Habiéndose forjado en las Fuerzas Básicas desde pequeño, Javier Hernández llegó a la primera división de Chivas y no decepcionó a la afición del Rebaño Sagrado. Lógicamente, pese a contar con una edad relativamente corta, su nivel desplegado con el conjunto de la Liga MX lo terminó catapultando al Viejo Continente a mediados del 2010.

Desembarcando con una ilusión de gloria intacta y un deseo implacable de brillar en nada más ni nada menos que Europa, Chicharito arribó al Manchester United en dicho mercado de pases. En diálogo con Rio Ferdinand para el medio The Locker Room, el jugador destacó la felicidad que le genera haber trabajado junto a nada más ni nada menos que Sir Alex Ferguson.

Chicharito también criticó al United por pretender que Moyes podría ser el reemplazante de Ferguson (Foto: Getty)

Luego de deshacerse en elogios a la hora de hablar de dicho DT, Javier, retomando el ciclo post-Ferguson encaminado por el United, no dudó siquiera un instante en apuntar directamente contra David Moyes, quien fue el sucesor de Alex. "Moyes y yo nunca tuvimos nada personal, pero fue un error que lo llevaran (al Manchester United). Fue el primer error, pero los atormenta hasta ahora. No por él, no era un mal entrenador. ¿Pensaron que iban a tomar el reemplazo de Sir Alex tan rápido? Es imposible", deslizó.

"Eso cambió algunas carreras que podrían haber sido mejores: Rafael, yo, Danny Welbeck y muchos jugadores que necesitaban irse a jugar", afirmó Chicharito al momento de asegurar que el escocés tuvo un impacto negativo la carrera de varios futbolistas profesionales de Los Diablos Rojos.

Continuando con su crítica dirigida hacia el actual director técnico del West Ham -club en el cual curiosamente Javier tuvo la posibilidad de volver a ser comandado por David-, el artillero de Los Angeles Galaxy culminó: "Trajeron a David Moyes y no voy a cuestionar si fue un buen entrenador, pero verdaderamente no entiendo cómo es posible que no seas humilde o lo suficientemente inteligente como para mantener lo que estaba teniendo éxito".