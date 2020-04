Luis Hernández no llegó a Chivas de Guadalajara por oponerse a cortarse el pelo

Luis Hernández es uno de los delanteros más exitosos en la historia de México y fiel a su costumbre, Chivas de Guadalajara lo quiso entre sus filas pero por una extraña razón el fichaje no se concretó.

En medio de esta cuarentena, el Matador aprovechó de contar una llamativa anécdota de cuando fue buscado por el Rebaño Sagrado en el año 1998 justo antes de ir al Mundial de Francia, donde marcó cuatro tantos.

Hernández finalmente terminó en Tigres

"Antes del Mundial del 98 se me acerca mi representante de aquel entonces y nos acercamos. Él me dice que hay un detalle que era el presidente quería que yo me cortara el pelo", contó quien fuera atacante.

En esta vida hay prioridades y en el 98 las @Chivas pusieron a prueba las mías. pic.twitter.com/HtprUUHirW — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) April 30, 2020

La respuesta fue contundente. "Que chingue a su madre. Por ese detalle no me fui pero eso ya es historia", afirmó Hernández, que finalmente tras rechazar esa oferta hecha por Chivas terminó aceptando con Tigres UANL.

Hernández, en dicho momento, buscaba un lugar donde brillar de nuevo en el futbol mexicano tras un paso por Boca Juniors que si bien fue bastante mediático no fue muy productivo para el jugador.