"No me pesa jugar en Chivas": Luis Olivas reveló cómo vive sus primeros pasos en Liga MX

El proyecto futbolístico más importante del Deportivo Guadalajara en estos momentos es el que involucra plenamente a sus Fuerzas Básicas. La directiva y el cuerpo técnico buscan que los chavos que se forman en la institución sean los líderes del primer equipo en un plan conocido como 70-30. Uno de los jóvenes de la Cantera rojiblanca que está mostrando un gran nivel e ilusiona a los fanáticos es Luis Olivas, quien está dando sus primeros pasos en la Liga MX con 21 años.

Ante las bajas de Hiram Mier por lesión y de Gilberto Sepúlveda por Selección Mexicana, el oriundo de Tepic se ha ganado un lugar bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich. El zurdo fue titular en las primeras 2 Jornadas del Torneo Grita México Apertura 2021 y apunta a quedarse con el puesto a pesar de que los "grandes" volverán a ser tenidos en cuenta. Esto es lo que ha dejado en claro hace instantes en conferencia de prensa.

"No me pesa (jugar en Chivas). Me siento orgulloso, por la confianza que me están dando tengo que hacerlo de la mejor manera. Hay que entregar resultados. Yo estoy tranquilo, trato de estar en mi mejor nivel. Pienso que mi rendimiento ha sido bueno. Voy adquiriendo experiencia, he enfrentado a delanteros de gran nivel", admitió Luis Olivas.

Luis Olivas quiere seguir siendo titular con Chivas (Imago 7)

Más adelante destacó: "Es una gran responsabilidad (representar al Guadalajara). Yo sigo siendo el mismo de siempre, pero trato de cuidar más mi vida privada porque estoy bajo la luz de todos. Hay que entregarse siempre al máximo, por esa parte creo que estamos bien". El zaguero central, de esta manera, dejó entrever que no quiere caer en los mismos errores que han cometido algunos futbolistas del Rebaño Sagrado en el último tiempo.

"Hay que tener paciencia. A mí me decían que siguiera trabajando y que tarde o temprano se me presentaría la oportunidad. Así fue. El club está confiando en sus canteranos, (los chavos) no se tienen que desesperar. El puesto se gana cada semana, aquí nadie tiene su lugar asegurado. El profe ya verá quien está en su mejor nivel. Hay una buena competencia. Tenemos que hacerlo de la mejor manera para que nos tomen en cuenta", sentenció Olivas.