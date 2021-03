"No me lo voy a borrar nunca": El día que el padre de Matías Almeyda dio la vuelta olímpica en el Akron

En el día de hoy recibimos una noticia inesperada y que golpea a cualquier fanático del futbol. Óscar Almeyda, el papá de Matías, falleció a los 78 años en Argentina tras luchar por varias semanas contra el Covid-19. La noticia la comunicó su esposa Silvia a través de un comunicado desgarrador en sus redes sociales.

"Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID, aquí pegadizo a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda. Toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios dispone las cosas. ¿Qué decir? Estoy destrozada, quisiera estar con toda mi familia pero no se puede. Óscar por siempre estarás en mi corazón te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar, amor de mi vida", apuntó en Facebook.

Desde Rebaño Pasión queremos recordar a Óscar de la manera correcta: a través de un momento que lo hizo feliz y orgulloso. El Deportivo Guadalajara lo hizo sentir así el día que Matías fue Campeón del torneo Clausura 2017 de la Liga MX frente a Tigres UANL. Aquel 28 de mayo, seguramente, es una de las fechas más especiales para el Pelado y para toda la familia Almeyda.

Óscar hizo su aparición en el campo de juego y disfrutó del título junto a su hijo. Emocionados hasta las lágrimas, dieron la vuelta olímpica juntos y llevaron a cabo un momento totalmente imborrable. "Siento mucho orgullo, muy grande como argentino, haber podido dar una vuelta olímpica en el Estadio de Chivas, no me lo voy a borrar nunca", apuntó el padre del entrenador en aquel momento.

Este título, además, tuvo el agregado de que fue después de que Óscar haya pasado por un momento delicado de salud. "Le agradezco a todos los que pidieron por mí cuando me operaron, le agradezco también a todos los mexicanos el cariño que le tienen a mi hijo. No esperaba tanto amor para mi hijo, en Argentina lo tiene, en Italia lo tuvo, aquí había que probar y gracias a Dios se llama Jesús y México lo ama", señaló Óscar.

"No sé si me alcance para dar otra vuelta olímpica, pero esto no termina aquí. Lo vivido lo pongo primero en mi vida, sin lugar a dudas, fue maravilloso alcanzar esto en México. Una locura para mí", sentenció. Hoy, estas palabras erizan la piel.

En este video se puede apreciar como Óscar, totalmente emocionado, felicita a Matías por la obtención del título en medio de una entrevista para la televisión. "Grande hijo", soltó entre lágrimas mientras le pegó un abrazo inolvidable. ¡Hasta siempre, Óscar!