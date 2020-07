Matías Almeyda y sus recuerdos en el Akron con Chivas de Guadalajara: "Este estadio me hizo ser feliz"

Matías Almeyda es quizá el personaje más importante en la historia reciente de Chivas de Guadalajara, marcada también por la llegada del Estadio Akron, que tal día como hoy está cumpliendo 10 años desde aquel primer partido frente a Manchester United que significó la despedida de Javier 'Chicharito' Hernández.

El Pelado fue el entrenador de las más grandes alegrías del Rebaño Sagrado en este ciclo en el nuevo hogar del equipo. El argentino consiguió par de Copa MX (Apertura 2015, Clausura 2017), una Liga MX (Clausura 2017) y la Supercopa de 2016, además de la Concacaf Liga de Campeones en 2018 en su paso por la institución.

Almeyda junto a los Vergara. (Foto: JAM Media)

Se fue como ídolo y es por eso que el imponente recinto es uno de los sitios que más alegría le evoca. "Ese estadio me ha hecho ser feliz, me hizo dar vueltas olímpicas con mi papá. Vi sonreír y ser feliz a mucha gente y me hizo conocer a una gran persona como Jorge Vergara, que fue quien lo construyó", manifestó a Chivas TV.

"Cuando llegué, Jorge me dijo que estaba hecho con mucho amor. La institución se estaba levantando de un momento de dificultad en lo deportivo. Siempre seré un agradecido a Dios de haber podido conocer todo eso, el día que me fui lo recorría, me saqué fotos, fui al museo", añadió el argentino.

El ahora técnico del San Jose Earthquakes recuerda los lugares que más le gustan del Akron y que lo marcaron en su paso por Chivas. "En sus vestidores tienen una imagen de una Virgen que es un lugar único. Realmente es un lugar maravilloso que en mi vida tiene un lugar muy especial y toda su gente", afirmó Almeyda.