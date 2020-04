"Me siento capacitado para jugar en cualquier país de Europa": José Juan Macías

Se tiene tantita fe. El delantero del Club Deportivo Guadalajara, José Juan Macías, fue entrevistado por el famoso programa deportivo español El Chiringuito de Jugones y aseguró sentirse preparado para competir en el futbol europeo.

"No tengo preferencia (por un club o liga), me siento capacitado para jugar en cualquier país y el equipo que me dé la oportunidad, que me reciba ya como un referente o al menos que me dé minutos", aseguró el goleador rojiblanco, agregando que "es una de mis metas a corto plazo (emigrar al futbol de Europa). No nada más llegar, sino llegar y romperla en el equipo que me dé la oportunidad".

A pesar de lo anterior, el atacante sostuvo que en el Viejo Continente existe una competición en la cual le gustaría mostrarse y ser figura: la Liga Española.

"Claro que sería buen sitio para jugar, ahí están muchos jugadores de altísima calidad, sino es que los mejores y sería importante muy bonito para mí ir ahí", agregó JJ.

Recordar que el objetivo por el cual finalmente regresó a Chivas y dejó el León fue por la intención del jugador de poder emigrar a Europa, siendo titular indiscutido en el equipo.