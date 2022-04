El ex entrenador del Guadalajara dio su pronóstico sobre el choque entre el Tricolor y la Albiceleste en Qatar 2022.

En el futbol no existe nada peor que tener el corazón dividido y es por eso que el ex entrenador de Chivas, Matías Almeyda, se encuentra en un dilema emocional debido al enfrentamiento entre Argentina y México en la próxima edición de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El ‘Pelado’ ama a la Albiceleste debido a que es su país natal, mismo que representó en múltiples ocasiones en muchas partes del mundo, pero en frente estará México, nación que lo adoptó debido a su paso por el banquillo del Guadalajara, el cual es un club que se ha convertido en símbolo de nacionalismo. Es por eso que él está convencido de que ambas selecciones estarán en Octavos de Final.

"Como argentino-mexicano que me siento, creo que los dos van a pasar. No hay que cuestionarse tanto, son dos grandes selecciones, con dos grandes cuerpos técnicos. Deseo que pasen los dos, es preferible que se encuentren en los grupos y no después. Son dos selecciones que tienen confianza, Argentina hace un tiempo que la tiene y México a partir de ahora la tendrá, porque tiene con qué. Deseo de todo corazón que los dos pasen, van a pasar los dos", detalló en conferencia.

Aunque Almeyda vivió alrededor de tres años en Guadalajara, el estratega se ha declarado enamorado de México por sus tradiciones, el cariño que le ha demostrado la gente y sobre todo por el cariño que le guarda al Rebaño debido a los cinco títulos que consiguió con ellos.

¿Por qué no ha regresado Almeyda al futbol mexicano?

El entrenador sudamericano ha revelado que pese a que se ha mantenido dirigiendo en el San José Earthquakes ha recibido algunos ofrecimientos para regresar al balompié mexicano con otras instituciones distintas a la rojiblanca, aunque recientemente admitió que su vínculo con el club de la MLS podría concluir en cualquier momento.

