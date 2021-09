Atención: Filtran la probable alineación que usará Michel Leaño en el Clásico Nacional

Amaury Vergara fue una de las nuevas caras que se hizo presente en Verde Valle para presencia el entrenamiento de este miércoles. El mandamás de los rojiblanos tampoco ha querido perderle el paso a los primeros días de Michel Leaño como entrenador de Chivas después de una semana convulsa en la previa al Clásico.

El reto que enfrenta el joven timonel está a la altura de pocos: debutar ante el rival histórico, quienes además lideran la tabla del Apertura 2021 de la Liga MX, y con una situación comprometedora en el Rebaño. De allí a que todos los focos apunten a cada movimiento que haga el entrenador de apenas 34 años.

Tras la finalización del entrenamiento de esta jornada, desde el diario Reforma filtraron la que sería la alineación que estudia Leaño para hacerle frente al América el próximo sábado. Siempre y según esta información, Chivas alinearía con: Raúl Gudiño; Jesús Sánchez, Hiram Mier, Luis Olivas y Miguel Ponce; Jesús Molina y Sergio Flores; Jesús Angulo, Uriel Antuna, Cristian Calderón y Oribe Peralta.

Entrenamiento de Chivas (Imago 7)

Estos serían los once futbolistas que contarían con todas las papeletas para integrar el primer once del nuevo entrenador rojiblanco. Sin embargo, y a tres días del Clásico, aún no hay certezas de lo que podría presentar Leaño en un escenario ideal para dar un golpe en la mesa o para empezar a ser cuestionado.

¿Por dónde ver Chivas vs. América del Grita México A21?

Las Chivas de Guadalajara vs. América en el Clásico Nacional del Torneo Grita México A21 de la Liga MX, se jugará el sábado 25 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Azteca. La transmisión estará a cargo de TUDN y el Canal Las Estrellas, en tanto que cada uno de los detalles de la previa, el durante y el post, los encontrarás en Rebaño Pasión.