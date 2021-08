Sin dudar: Néstor de la Torre confesó quiénes son los responsables de este pésimo momento de Chivas

No es ninguna novedad que el Deportivo Guadalajara está atravesando un momento crítico en Liga MX. Fanáticos y expertos han compartido su punto de vista a través de redes sociales y medios de comunicación: la mayoría apuntan contra los jugadores o el cuerpo técnico que comanda Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, para un amplio conocedor de la institución como lo es Néstor de la Torre, los responsables son los directivos. Amaury Vergara, Ricardo Peláez y compañía.

El exdirigente del Rebaño Sagrado analizó el pésimo presente del equipo y, una vez más, lo criticó fuertemente. En esta ocasión, decidió destrozar a los mandamases que han tomado malas decisiones en los últimos meses, las cuales se han visto reflejadas en el campo de juego. El canterano rojiblanco no dudó en responsabilizarlos de los resultados obtenidos a lo largo del 2021 y exige que tomen cartas en el asunto, de acuerdo a su palabra en MARCA Claro MVS.

"Creo que debe haber un análisis profundo. En el futbol, como en la vida, el quedarte quieto esperando que se solucionen las cosas solas no es así. Hay que actuar y tomar decisiones en momentos apretados y es muy difícil, la posición de ellos (directivos de Chivas) no es sencilla en estos momentos. Son responsables (los directivos) 100%", admitió con contundencia Néstor de la Torre.

Néstor de la Torre destrozó a la directiva rojiblanca (Imago 7)

Más adelante detalló: "Un dueño contrata un director deportivo porque supuestamente es el especialista, tiene el conocimiento y la experiencia para poder llevar a cabo al equipo a los objetivos que estás teniendo. Creo que el mensaje inicial fue muy malo, el decir "vamos a ser campeones" inmediatamente cuando contrataste a cuatro jóvenes que apenas tenían medio año de ser titulares en sus equipos, entonces eso fue una contradicción fuerte". Fuerte mensaje hacia Vergara y Peláez.

"Si el dueño está de acuerdo con lo que tú estás buscando, y tú lo planteas, entonces el director deportivo se vuelve el responsable, al que le vas a aplaudir o al que le vas a chiflar. Cuando los síntomas, aunque no tengas resultados inmediatos, del grupo, lo ves junto, lo ves que están logrando jugar el estilo y la forma que crees que a futuro te va a dar, puedes aguantar proyectos; cuando no es así, sólo un tonto o un loco cree que van a mejorar las cosas si no cambias nada", sentenció el exdirectivo.