Néstor de la Torre critica a jugadores y directiva de Chivas por indisciplinas

Néstor de la Torre, ex integrante de la junta directiva de las Chivas de Guadalajara, criticó a los cuatro jugadores que incurrieron en el más reciente escándalo de indisciplina, que llegó a tener tintes legales, por lo que señaló que los futbolistas no piensan como deben hacerlo sobre su trabajo y también aprovechó para cuestionar el liderazo interno del alto mando del Rebaño Sagrado ante los recurrentes casos.

El diezmado plantel principal del Club Deportivo Guadalajara continuó este miércoles su preparación, a pesar de la intempestiva tormenta interna de indisciplinas que ha golpeado los cimientos de la institución al separar de su nómina a cuatro jugadores, en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a su próximo partido: frente a Rayados de Monterrey, en el marco de la Jornada 17 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y en el que urgen de una victoria para quedarse con el octavo y último lugar que otorga el privilegio de la localía para la respesca previa a la Liguilla.

De la Torre, durante una entrevista concedida a Marca Claro, criticó duramente a los jugadores y dirigentes actuales de las Chivas, por las recientes indisciplinas. Luego que el viernes fuera separado del primer equipo Dieter Villalpando por una denuncia legal de índole sexual y un día más tarde se anunciara que también quedarían fuera otros tres elementos del plantel: Eduardo "Chofis" López, Alexis Peña y José Juan "Gallito" Vázquez, por su complicidad en este caso.

El ex dirigente indicó que el alto mando del Rebaño Sagrado debe sancionar de una manera más contundente y severa a los indisciplinados, por lo que cuestionó que "en Chivas se debe de actuar más fuerte, ya son varios jugadores que no tienen actitud de futbolista, se debe de actuar como liga, no hay un factor común". Añadió que "mantener la disciplina en un equipo depende mucho de la claridad que tengan las cabezas y tener políticas muy claras en cualquier proyecto, es difícil".

"En Chivas se debe de ACTUAR más FUERTE, ya son VARIOS JUGADORES que NO tienen ACTITUD de FUTBOLISTA, se debe de ACTUAR como LIGA, NO hay un factor común"



Néstor de la Torre, ex directivo Club Guadalajara en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/d6bDbKOsv0 — MARCA Claro (@MarcaClaro) November 2, 2020

Néstor de la Torre argumentó que en el futbol mexicano los clubes se encuentran más preocupados por consguir logros a corto plazo, que en proyectos que puedan dar frutos en el largo plazo. Algo que termina por afectar al equipo tarde que temprano y refirió que "la problemática en los equipos es que suceden cosas, pero están más preocupados por beneficios momentáneos como lo futbolístico que a largo plazo, la idea clara de lo que es la institución".

"Mantener DISCIPLINA en un equipo depende mucho de la CLARIDAD que tengan las CABEZAS y tener políticas muy CLARAS en cualquier PROYECTO, es difícil"



Néstor de la Torre, ex directivo Club Guadalajara en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/czWH01k3rv — MARCA Claro (@MarcaClaro) November 2, 2020