"No me sorprende ser titular en Chivas": Gilberto Sepúlveda

En el Torneo Apertura 2019, Gilberto Sepúlveda empezó a aparecer en la escena de Chivas de Gudalajara siendo uno de los canteranos con mayor proyección en la actualidad del Rebaño Sagrado.

Desde su debut como profesional ante Cruz Azul en el Estadio Azteca de la mano de Tomás Boy hasta ahora con el profesor Luis Fernando Tena, "Tiba" empezó a ganarse espacios muy rápidamente en el equipo y esto a él no le sorprende, ya que confía mucho en sus capacidades.

"Ha sido rápido mi crecimiento en el equipo, pero no me sorprende la titularidad, porque he trabajado para esto toda la vida y sé que estoy más que listo", aseveró el futbolista en una entrevista para ChivasTV.

Actualmente, el jugador ha disputado la totalidad de minutos en el Torneo Clausura 2020 con el Guadalajara donde ha conseguido 13 intercepciones, ocho despejes y ha sido de las piezas que más ha rendido en el campo.

"Todas las líneas son fuertes, hay mucha competencia y eso nos está haciendo fuerte como equipo. Esto es de trabajo y sacrifico, primero conmigo y después eso será en beneficio de todo el equipo", remarcó.

Sepúlveda pareciera tener todo para volver a la titularidad en este fin de semana, cuando el cuadro rojiblanco se enfrente al Toluca por la jornada tres de la Liga MX.