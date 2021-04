Actuó de líder: Oribe Peralta defendió a Uriel Antuna y destrozó a la prensa

El pasado jueves 15 de abril Uriel Antuna protagonizó una gran polémica en una entrevista con el youtuber Zabalive. En la sección de "5 preguntas incómodas", el extremo del Deportivo Guadalajara fue consultado sobre si preferiría ir a Europa a un equipo que te den posibilidades y aprovecharlas o ganarlo todo con las Chivas. Fue allí donde soltó una respuesta que generó caos.

"Por los sueños que tengo y mi idea: prefiero irme a Europa", apuntó el Brujo tras dudarlo por unos segundos. Más adelante se justificó: "Estaría chido quedar en la historia de Chivas o ganarlo todo porque Chivas es enorme. Pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo, seguir sumando". Esto, por supuesto, no cayó para nada bien en la afición, quien lo abucheó en el duelo vs. Tijuana por Liga MX.

Uriel Antuna fue defendido inmediatamente por alguno de sus compañeros y su DT, Víctor Manuel Vucetich, en diferentes diálogos con la prensa. En las últimas horas, el encargado de mostrar su postura de líder fue Oribe Peralta, quien defendió al atacante y destrozó a la prensa por quitarle contexto a sus declaraciones.

"Para hablar de esto tendría que ver la entrevista completa. Soy sincero, solo leí un poco de qué se trataba. Pero sí creo que muchos medios sacan de contexto algunas declaraciones que dan los futbolistas para generar dudas en los equipos, generar caos", señaló El Hermoso en conferencia de prensa.

Más adelante detalló: "Estoy seguro que Uriel está comprometido con el equipo, sabe que para ir a Europa primero tiene que hacer las cosas bien aquí. Después, eso lo va a llevar a estar en el lugar que quiera. A mí me parece que en este momento la afición tiene que confiar un poco más en Uriel, al final de cuentas estás hablando de un futuro incierto, nadie sabe qué va a pasar".

"Uriel es consciente de lo que es Chivas y lo que tiene que hacer en el equipo. El sueño de él es ser Campeón de Liga MX con Chivas, no creo que haya alguien que no desee eso", sentenció Oribe Peralta, dejando en claro que la cabeza de Uriel Antuna está en el Deportivo Guadalajara.