Oribe Peralta pudo haber ido a Europa: "No se dio por circunstancias ajenas a mí"

Una carrera como la de Oribe Peralta en el futbol mexicano no sobran y el actual jugador de Chivas de Guadalajara ha podido destacar. Sin embargo no tuvo la oportunidad de jugar en el futbol de Europa a pesar de confesar recientemente que tuvo la oportunidad de irse al Viejo Continente.

El punto más alto en su trayectoria del delantero del Rebaño Sagrado fue cuando, con la selección de México, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en los que tuvo un papel protagónico, siendo quizá la figura más destacada desde lo individual para el Tri.

El Hermoso reconoce que estuvo cerca, en ese entonces, de cruzar el oceáno y dar el importante paso. "Tuve oportunidades después de los Olímpicos y no quedó en mí. De que hubo opciones, hubo opciones. Era en España. Ya no le doy muchas vueltas. No se dio por circunstancias ajenas a mí. Yo di todo", dijo a Espn.

Peralta sabe que está en la recta final de su carrera y es por eso que espera tener la oportunidad de seguir ligado a la actividad futbolística. "De técnico no. No lo sé, puede ser de directivo. Si hay alguna opción, una buena oferta y que sea un proyecto que llame la atención, puede ser", puntualizó.

Entre tanto, el atacante vive con Chivas la oportunidad de demostrar que sigue teniendo bastante qué decir en el futbol mexicano, en el que ha hecho historia representando diferentes playeras.