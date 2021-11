Chivas de Guadalajara, Puebla, Toluca, Pumas, Rayados de Monterrey, Cruz Azul, Santos Laguna y Atlético San Luis siguen sin conocer cuando jugarán el repechaje del Apertura 2021 de la Liga MX. Todos los equipos involucrados esperaban a estas alturas conocer la fecha y hora de sus compromisos a solo días de su disputa.

Y es que lo que en un principio se iba a dar a conocer este lunes 15 de noviembre a través de las redes sociales de la competición, se ha retardado en las últimas horas por el desacuerdo entre algunos equipos por la hora de inicio de los choques de reclasificación. Además, el conflicto con las televisoras también ha dicho presente en la decisión.

De acuerdo a un tuit publicado desde la cuenta de El Francotirador, columnista del diario Récord, el club en discordia es el Toluca, quienes no quieren mover su compromiso ante los universitarios en el Estadio Nemesio Diez para horas de la tarde o de la noche, sino que abogan por salir al terreno en pleno mediodía.

"Mis Franks, los HORARIOS del REPECHAJE se están retrasando por aquello del estira y afloja de DOÑA TELE y un club en particular, TOLUCA, que no cede dejar el mediodía…", se puede leer en su cuenta de Twitter. Otro que también se refirió a la tardanza del comunicado fue el periodista Carlos Córdova, asiduo en el día a día del Cruz Azul.

"Hasta mañana los horarios y fechas de repechaje", escribió el comunicador; no obstante, y según esta misma fuente, Chivas jugaría el día sabádo ante el Puebla al igual que Cruz Azul lo haría contra Monterrey; y ya para el domingo se disputarían Toluca vs. Pumas y Santos vs. Atlético San Luis.